Bureau 1440, et russisk selskap, har lansert 16 kommunikasjonssatellitter i bane, som en del av et større prosjekt for å utvikle en satellittbasert kommunikasjonstjeneste. Hensikten er muligens å tilby en russisk kontrollert erstatning for Starlink, som er utilgjengelig for russiske styrker i Ukraina. Analytikere og militærbloggere uttrykker skepsis til prosjektets gjennomførbarhet.

Behovet kan være stort nå som Starlink -tjenestene har blitt utilgjengelige for russiske styrker i Ukraina . I slutten av mars meldte selskapet Buro 1440 at det har gjennomført en vellykket utplassering av 16 lavbane-kommunikasjonssatellitter. Disse satellittene markerer de første skrittene mot etableringen av en globalt tilgjengelig, satellittbasert kommunikasjonstjeneste. Ifølge Bureau 1440 er planen å sende opp flere dusin raketter med flere hundre satellitter i tiden fremover. Kommunikasjonen mellom satellittene er planlagt å foregå ved hjelp av laserteknologi, noe som indikerer en ambisjon om høyhastighetsdataoverføring. I mai 2024 gjennomførte selskapet en vellykket test der over 200 gigabyte data ble overført med en hastighet på 10 gigabit per sekund mellom romfartøyer som befant seg mer enn 30 kilometer fra hverandre. Denne demonstrasjonen understreker potensialet for tjenesten, men mange utfordringer gjenstår.

Analytikere ved Institute for the Study of War (ISW) antyder at dette systemet sannsynligvis representerer et russisk forsøk på å utvikle sin egen, russiskkontrollerte versjon av Starlink, som har vært utilgjengelig for russiske styrker i Ukraina siden februar i år. Dette kommer etter at SpaceX, det amerikanske selskapet bak Starlink, strammet inn tilgangen til sine tjenester i konfliktområdet. Det russiske initiativet, representert ved Bureau 1440, søker å fylle det kommunikasjonsvakuumet som har oppstått. Imidlertid er det stor skepsis knyttet til prosjektets gjennomførbarhet og langsiktige suksess. Kritikerne peker på flere faktorer som bekymringsfulle, inkludert mangel på tilstrekkelig produksjonskapasitet for å produsere det store antallet satellitter som kreves, betydelige forsinkelser i de første oppskytingene og den reelle evnen til satellittene til å levere en tjeneste som kan konkurrere med Starlink.

Mange observatører, inkludert russiske militærbloggere, er skeptiske til om denne tjenesten vil kunne erstatte Starlink effektivt når den etter planen skal lanseres i 2027. Denne skepsisen skyldes blant annet bekymringer rundt selskapets evne til å oppskalere produksjonen, den teknologiske kompleksiteten i prosjektet, og usikkerheten knyttet til satellittens ytelse i praksis. De tekniske utfordringene ved å etablere et globalt satellittnettverk er betydelige, og det kreves enorme ressurser og teknologisk ekspertise.

De kommende årene vil vise om Bureau 1440 kan realisere sine ambisjoner og levere en pålitelig kommunikasjonstjeneste som kan imøtekomme behovene til russiske styrker og andre brukere





Satellittkommunikasjon Russland Starlink Bureau 1440 Ukraina

