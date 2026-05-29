Russland selger enorme gullmengder for å dekke krigskostnader og energitap

Russland har solgt 28 tonn gull - det største salget siden årtusenskiftet - og bruker inntektene til å kompensere for fallende energiinntekter og kostnader knyttet til krigen i Ukraina. Samtidig har økt oljepris på grunn av Midtøsten-uroen gitt ekstra inntekter.

Siden begynnelsen av året har Russland avhendet nesten 28 tonn av sine gullreserver, ifølge data fra Bloomberg. Dette er det største engangssalget av gull siden årtusenskiftet, men det betyr ikke at landets gullbeholdning er på flukt.

Totalt sitter Russland fortsatt på omkring 2 300 tonn gull, og dette gjør landet til en av verdens største innehavere av det edle metallet. Gullprisen har nådd historisk høye nivåer i 2026, og den ligger for tiden på ca. 4 509 amerikanske dollar per unse, ned fra et kortvarig toppnivå på over 5 000 dollar tidligere i år.

Salgsinntektene fra gullporteføljen har blitt kanalisert direkte inn i statskassen for å kompenere for kraftig reduserte energiinntjeninger og de enorme kostnadene som krigen i Ukraina påfører den russiske økonomien. På Moskvas børs har antallet gulltransaksjoner skutt i været, med en vekst på over 350 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, noe som tydelig viser den økte aktiviteten innen gullhandelen.

Rapporter fra både The Bell og Financial Times fra mars har avdekket at president Vladimir Putin har vendt seg til landets mest formuende individer for å be om ekstraordinære bidrag til statsbudsjettet. De rikeste oligarkene, inkludert Suleiman Kerimov og industrimagnaten Oleg Deripaska, skal ha vist vilje til å støtte krigsinnsatsen med store donasjoner, tross at begge er oppført på europeiske og amerikanske sanksjonslister.

Offisielt har ingen av dem kommentert forespørselen, men kombinasjonen av høyere skatter, særskilte bidrag fra næringslivet og økte forsvarsutgifter har ført til at budsjettunderskuddet har vokst kraftig som følge av lavere oljeinntekter og vestlige sanksjoner mot Russland. Parallelt med den økonomiske pressen fra krigen i Ukraina har konflikten i Midtøsten uventet blitt en inntektskilde for Russland. Stigende uro i regionen har presset opp oljeprisene, noe som gir den russiske staten betydelige ekstrainntekter.

Som en av verdens ledende oljeeksportører tjener Russland mer når verdensmarkedet frykter forstyrrelser i leveransene fra Midtøsten. De økte inntektene fra både gull og olje har samlet sett gjort at Russland kunne samle inn anslagsvis 28 milliarder kroner fra gullsalget alene, en sum som har vært avgjørende for å holde statsfinansene flytende i en periode preget av internasjonale sanksjoner og en stadig mer anspentset global energimarked





