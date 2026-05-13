Russland utførte flere droneangrep i Ukraina - 4 døde

Russlands angrep har seks drept og flere såret.

Russland gjennomførte natt til onsdag et av de største droneangrepene siden krigen startet, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Seks personer skal være drept og flere titalls såret etter massive angrep over store deler av landet.

– Siden midnatt har minst 800 russiske droner allerede blitt sendt opp, og angrepet pågår fortsatt, skrev Zelenskyj på X onsdag morgen. Ifølge den ukrainske presidenten ble særlig de vestlige delene av landet rammet – områder som ligger nær grensene til flere Nato-land. Zelenskyj sier Russland fortsetter å trappe opp luftangrepene mot ukrainske byer og infrastruktur, samtidig som kampene langs frontlinjen fortsetter. Krigen pågår fortsatt Det er foreløpig uklart hvor store materielle ødeleggelser angrepet har ført til.

På et tidspunkt opplyste det polske militæret at de hadde sendt i militærfly i luften. De har nå avsluttet denne operasjonen. Les også: Veien til helvete Selv om frontlinjene i stor grad har stått fast de siste månedene, har luftkrigen blitt stadig mer intens. Russland har trappet kraftig opp drone- og missilangrep mot ukrainske byer og infrastruktur våren 2026.

Ukraina har samtidig økt langdistanseangrep inne i Russland. Ukrainske droners har truffet oljeanlegg, havner, fabrikker og energiinfrastruktur langt inne på russisk territorium.





