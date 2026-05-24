Russlands angrep mot Ukraina: Støre uttrykker støtte, Putin varsler gjengjeldelse

Støre uttrykker støtte til Ukraina etter angrepene, mens Putin varsler gjengjeldelse etter et ukrainsk droneangrep mot et studenthjem i Luhansk fylke.

Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og igjen har angrepene rammet sivile og sivil infrastruktur, sier Støre .

Minst fire personer ble drept i nattens kraftige angrep, blant annet mot hovedstaden Kyiv. Med angrep som dette viser Russland totalt fravær av vilje til å finne en vei mot fred, og velger i stedet å eskalere, sier Støre. Støre har i løpet av morgentimene søndag snakket med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj og den ukrainske statsministeren Julija Svyrydenko for å uttrykke Norges støtte. Samtidig understreker Støre at Russlands gjentakende angrep mot Ukraina er brudd på folkeretten.

Russlands brutale angrep understreker viktigheten av at vi fortsetter vår støtte til Ukrainas legitime forsvarskamp med full kraft, sier han. Minst én person er drept og 16 skadd etter et massivt russisk angrep mot Ukrainas hovedstad. Brukte supervåpen. Kraftige smell ble gjennom natten hørt i Kyiv da hovedstaden ble utsatt for et russisk angrep med droner og ballistiske raketter.

Ifølge lokale myndigheter ble Ukraina angrepet med 600 droner og 90 raketter natt til søndag. Fire mennesker er drept. Både boligbygg og annen infrastruktur over hele hovedstaden ble truffet. Russland brukte det hypersoniske missilet kalt Oresjnik i angrepet, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ukrainske medier.

Oresjnik er kun blitt brukt i kamp to ganger tidligere, også da mot Ukraina. Russerne hevder raketten er umulig å avskjære fordi den kan fly i ti ganger lydens hastighet. Russland bekrefter at de brukte en hypersonisk rakett av typen oresjnik i angrepet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Interfax. Et boligbygg brenner etter et russisk rakettangrep mot Kyiv.

Foto: Evgeniy Maloletka (AP/NTB) Varslet gjengjeldelse. Russlands president Vladimir Putin hadde varslet gjengjeldelse etter det han hevder var et ukrainsk droneangrep mot et studenthjem i det russiskokkuperte Luhansk fylke øst i Ukraina fredag. Ifølge Putin ble seks personer drept og 39 skadet i angrepet mot byen Starobilsk. Ytterligere 15 personer er savnet, opplyser russiske myndigheter.

Ukrainas militære hevder på sin side at angrepet var rettet mot hovedkvarteret til den russiske eliteenheten Rubicon, en droneavdeling i det russiske militæret. Ukraina har ikke sagt om dette var den samme bygningen som Russland omtaler som et studenthjem





