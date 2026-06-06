Russlands invasjon av Ukraina: En mislykket kuppforsøk og en langvarig stillingskrig

Det er gått fire år, tre måneder og elleve dager siden Russlands president Vladimir Putin beordret en fullskala invasjon av Ukraina. Den 'militære spesialoperasjonen' skulle ta Ukraina på senga. Med stor kraft og hurtighet skulle russerne overrumple de ukrainske linjene og raskt ta seg fram til maktsenteret i Kyiv. Der skulle man styrte styresmaktene og ta over kontrollen. Men slik ble det ikke. Det var den ukrainske motstanden som overrasket alle. Istedet ble det mislykkede kuppforsøket heller startskuddet på en langtekkelig og utmattende stillingskrig.

Det er gått fire år, tre måneder og elleve dager siden Russland s president Vladimir Putin beordret en fullskala invasjon av Ukraina . Den 'militære spesialoperasjonen' skulle ta Ukraina på senga.

Med stor kraft og hurtighet skulle russerne overrumple de ukrainske linjene og raskt ta seg fram til maktsenteret i Kyiv. Der skulle man styrte styresmaktene og ta over kontrollen. Men slik ble det ikke. Det var den ukrainske motstanden som overrasket alle.

Istedet ble det mislykkede kuppforsøket heller startskuddet på en langtekkelig og utmattende stillingskrig





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Russland Ukraina Invasjon Kuppforsøk Stillingskrig

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