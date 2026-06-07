Under årets St. Petersburg Economic Forum-appellerte Russlands president Vladimir Putin til russiske soldater. Samtidig ber politikken i København om skyteoperasjoner mot tidligere statsminister. Det er enkeltpersoner som skal ha deltatt.

Russlands president Vladimir Putin kom med en klar oppfordring til russiske soldater under årets St. Petersburg Economic Forum . Reporter: Sander Aadalen. Video: Reuters Talspersonen for den israelske ambassaden avslutter med å si at enhver påstand om det motsatte enten er feilinformert eller politisk motivert.

NBC har vært i kontakt med Pentagon, som nekter å kommentere påstandene fra sine egne tjenestemenn. Kanalen har også vært i kontakt med kontoret til direktøren for nasjonal etterretning, som fører tilsyn med alle amerikanske etterretningstjenester, inkludert DIA. Kontoret har ikke besvart NBCs henvendelse. VIL IKKE KOMMENTERE SAKEN: Kontoret for nasjonal etterrettning som ledes av Bill Pulte, vil ikke kommentere påstandene til de amerikanske tjenestemennene.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein, File En talsperson for Det hvite hus har uttalt seg til TV-kanalen. Talspersonen opplyser, ifølge NBC, at hele historien er falsk og stammer fra noen som ikke har innsikt i det som foregår. Politiet i Troms melder søndag ettermiddag om et jordras som har har gått over veien ved Nordnes i Kåfjord. Raset skal være 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover, skriver operasjonsleder Christian Andreassen i politiloggen.

Andreassen skriver at det fremstår som at det er Huppaselva som har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter. Basert på din tidligere aktivitet hos oss, vil du få annonser vi tror kan interessere deg





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