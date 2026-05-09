2023's Russia Victory Day parade was heavily downscaled due to the struggling war in Ukraine. Former General-Lieutenant Arne Bård Dalhaug described it as 'very bloodless'. Kremlin spokesperson Dmitrij Peskov criticized the 'sophisticated' remarks and speculative remarks regarding the Victory Day, suggesting that the West is trying to play down its significance. Meanwhile, Vladimir Putin addressed the East-West tensions and warned against sympathy towards Ukraine's struggles masking the efforts to turn around the course of the operation. Putin mentioned day as a day to remember how the Soviet Union stood up against the Axis in the past and thus an example of unity and sacrifice.

Det territorielle området rundt Den røde plass skal være unntatt ukrainsk militær aktivitet, fortsetter dekretet videre. Zelenskyjs erklæring får Kremls talsperson Dmitrij Peskov til å fyre på alle sylindre.

Russlands Seiersdager markerte med en kraftige nedskalert parade på Den røde plass i Moskva. Putins framtoning, tale og rammene rundt denne dagen, minner oss om at Russland er på et vanskelig sted i krigen. Ifølge Arne Bård Dalhaug, pensjonert generalløytnant, var årets parade svært nedtonet og preget av at krigen gikk dårligere enn antatt. Minskarrempelet av paraden for å underbygge at konflikten går opplysninger awry, og en betydelig del av talen var preget av å hylles Sovjetunionens innsats og patriotisme.

Kreml-talspersonen Dmitrij Peskov har kritisert Ukraina og andre NATO-land for å spekulere i seiersdagen med soppseddelater, og minnet om seiersdagen markerer Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland som en svært symboltung dag for Russland. En rammende seiersdag som markerer slutten etter WWII mot Tyskland, minner om behovet for offervilje fra folket





Putin's words, lies, and context around this day of victory evoke a troubled position for Russia in the war, according to Arne Bård DalhaugArne Bård Dalhaug, a former general, argues that the 9th May 'Victory Day' in Moscow marks the Soviet Union's triumph over Nazi Germany and a significant day for Russia and Putin. However, he also comments on remarks made by Putin, who draws parallels between the present losses in Ukraine and the losses in the Great Patriotic War. Dalhaug also reflects on the weakness of this year's military parade compared to previous years.

