Russlands sentralbanksjef ventes å kutte renten

Russlands sentralbanksjef Elvira Nabiullina ventes å kutte styringsrenten med 50 basispunkter til 14 prosent fredag. Samtidig som hennes fravær fra offentligheten har trigget spekulasjoner om helsetilstand og mulig utskiftning.

Russland s sentralbanksjef Elvira Nabiullina ventes å kutte styringsrenten med 50 basispunkter til 14 prosent fredag. Samtidig som hennes fravær fra offentligheten har trigget spekulasjoner om helsetilstand og mulig utskiftning.

Sentralbanken har opplyst at sjefen for en av de mektigste institusjonene i president Vladimir Putins krigsøkonomi er sykmeldt, og tre personer med kjennskap til saken hevder overfor avisen at hun har hatt en alvorlig luftveisinfeksjon. Det er over to uker siden sist Russlands sentralbanksjef, Elvira Nabiullina, har vist seg offentlig. På fredag kan hun igjen vise seg.

Nabiullinas tredje periode utløper i juni neste år, og ifølge to Financial Times-kilder har det internt vært diskutert en restrukturering dersom Nabiullina forsvinner, blant annet å splitte opp sentralbankens brede reguleringsmakt og tone ned det stramme fokuset på å få inflasjonen tilbake til målet. Foto: LinkedIn - En aktør som sentralbanken ser uansett for mektig ut i Putins Russland.

Ønsket om å dele den opp er ganske naturlig, sier Alexandra Prokopenko, en tidligere ansatt i sentralbanken og nå forsker tilknyttet den Berlin-baserte tankesmien Carnegie Russia Eurasia Center. Putins økonomiske rådgiver Maxim Oresjkin blir trukket frem som en mulig arvtaker etter Nabiullina. Pjotr Fradkov, sjef for Russlands hovedbank for forsvarssektoren, blir også nevnt. Zelenskyj varsler flere droneangrep dersom de russiske angrepene fortsetter: - Hvis Ukraina brenner, vil Moskva brenne.

Russland må låne mer og dyrere for å finansiere Ukraina-krigen. De neste ti årene vil minst 15 prosent av BNP gå til å betale renter. Ukraina peprer ferdselsårer og struper drivstofftilgangen til den russisk-okkuperte Krim-halvøya, der situasjonen begynner å bli desperat. Kreml tvinges til mer rasjonering.

Samtidig kan Putin ifølge avisens kilder fortsatt finne en måte å beholde henne på. - Beslutningen vil være Putins alene, og så vidt jeg vet har han ennå ikke tatt den, sier Prokopenko. Kritikken mot Nabiullina har økt i takt med presset på russisk økonomi. En sterk rubel spiser av eksportørenes marginer, og bedrifter - og ikke minst Kreml selv - sliter med rådyre lån.

- Rubelen er hovedproblemet for økonomien. Alt annet - selv renten - er sekundært, sier en høytstående russisk næringslivsleder. Bloomberg Renten ser dermed ut til å bli kuttet på niende møte på rad, og styremedlemmene i sentralbanken har ikke møttes en eneste gang siden de igangsatte kuttsyklusen fra rekordhøye 21 prosent for et år siden uten å kutte. Inflasjonen er på vei ned, delvis hjulpet av smitteeffekter fra Midtøsten-konflikten som har virket i Kremls favør.

Men den kom likevel ikke på 5,3 prosent på årsbasis i mai, godt over målet på 4 prosent. Rentebeslutningen vil bli annonsert 12.30 norsk tid, og sentralbanksjef Nabiullina ventes å komme med en redegjørelse halvannen time senere





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