Russlands valuta styrker seg trods krigen i Ukraina

Til tross for den pågående krigen i Ukraina har rubelen styrket seg over åtte prosent mot dollar siden USA og Israel gikk til krig mot Iran tre måneder siden. Oljeprisen ligger ennå rundt 20 dollar over det nivået før krigen.

Til tross for den pågående krigen i Ukraina har rubelen styrket seg over åtte prosent mot dollar siden USA og Israel gikk til krig mot Iran tre måneder siden.

Oljeprisen har også steget over 17 prosent i samme periode og ligner ennå rundt 20 dollar over det nivået før krigen. Russlands økonomi lider under krigen, men styrkingen av valutaen til tross for dette. Den er en konsekvens av en rekke faktorer, inkludert innføringen av sanksjoner mot Russland, kapitalkontroll og import av varer som er vanskelig å få tak i på grunn av restriksjonene. I tillegg har Putin begynt å kreve betaling for råvarer i egen valuta.

Det har ført til en skyhøy rente for å bekjempe en inflasjon på 5,6 prosent. Russlands eksport av andre varer enn olje, som jern, stål og kunstgjødsel, blir nå mer vanskelig og prisen for disse stiger. Mange russiske bedrifter ber nå myndighetene og sentralbanken om å bremse styrkingen for å holde på konkurranseevnen på markedet.

Matunntak og norsk handel er også påvirket, da det blir vanskelig for russiske korneksportører å sette pris på nivåer som vil være lønnsomme uten å miste konkurranseevnen. Russland får også ekstra toll på nivåer fra EU og det har også ført til at flere norske lakseoppdrettere fases ut import av landbruksråvarer til fiskefôr fra Russland. Men Norge kjøper imidlertid fortsatt villfanget fisk fra Russland





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