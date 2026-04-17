Ruter og Sporveien dropper sentrumstunnel – satser på vedlikehold og oppgradering

Ruter og Sporveien fraråder en ny sentrumstunnel for T-banen og anbefaler i stedet en prioritering av vedlikehold og oppgradering av dagens eksisterende nett. Ifølge en fersk utredning, gjort på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, kan den planlagte økningen i T-banetrafikken håndteres effektivt uten denne kostbare investeringen.

Nøkkelen ligger i et godt vedlikehold og en optimalisering av driften, inkludert flere avganger på utvalgte strekninger og nye forbindelser som bedre utnytter den eksisterende kapasiteten. Utredningen, som har sett på behovet for en ny sentrumstunnel, konkluderer med at kommende års kapasitetsutfordringer kan løses med enklere og mer kostnadseffektive grep. Med planlagte investeringer som Fornebubanen, en ny Majorstuen-stasjon, nye vogner og et nytt signalanlegg, vil T-banesystemet i Oslo og Akershus allerede få et betydelig løft. Dagens vedtatte planer innebærer en 15 prosent økning i T-banetrafikken innen fem til seks år, med fordobling av avganger på Grorudbanen og Kolsåsbanen, i tillegg til den nye Fornebubanen. Selv med denne veksten, viser utredningen at den forventede befolknings- og passasjerveksten kan håndteres uten en ny tunnel, forutsatt at de planlagte tiltakene gjennomføres og nettet holder en høy og stabil kvalitet. Den økte trafikken vil imidlertid føre til full utnyttelse av kapasiteten i den eksisterende sentrumstunnelen, med togavganger hvert 90. sekund. Dette stiller strenge krav til infrastrukturen og dens vedlikeholdsstatus, da økt bruk medfører mer slitasje. Beregninger indikerer dessuten at en ny sentrumstunnel ville skape overkapasitet i store deler av T-banesystemet. En ny sentrumstunnel representerer en svært dyr infrastrukturell endring. I tillegg til den høye byggekostnaden, krever en slik tunnel en betydelig utvidelse av vognparken og medfører store løpende driftskostnader. Videre peker utredningen på flere ulemper for de reisende. Systemet innebærer en todeling som vil føre til at mange passasjerer mister direkte forbindelser til sentrale knutepunkter som Jernbanetorget eller Nationaltheatret. Dette vil sannsynligvis øke presset på andre transportmidler som buss, trikk og tog i indre by. Konsernsjef i Sporveien, Birte Sjule, understreker at analysene viser at langsiktige kapasitetsutfordringer kan løses med enklere og rimeligere tiltak enn en ny sentrumstunnel. Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, utdyper at anbefalingen fra både Ruter og Sporveien er å legge bort planene om en ny sentrumstunnel for å heller prioritere vedlikehold og oppgradering av dagens nett, samt å planlegge for langsiktige behov. Dette gir også tid til å avvente ytterligere avklaringer om hvilke andre tiltak som er mest hensiktsmessige. Rapporten ble nylig overlevert til byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea (V), og fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), og vil utgjøre en viktig del av det faglige grunnlaget for forhandlingene om Byvekstavtalen





