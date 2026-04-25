Ruud storspilte og avanserte i Madrid Open – Kjær og Eikeri også videre

Casper Ruud leverte en overbevisende seier over Jaume Munar i Madrid Open, og sikret seg plass i neste runde. Nicolai Budkov Kjær og Ulrikke Eikeri har også avansert i turneringen.

Casper Ruud leverte en imponerende prestasjon i Madrid Open , og sikret seg en komfortabel seier over spanjolen Jaume Munar i andre runde. Ruud dominerte fra start, og vant det første settet med hele 6-0, demonstrerte en overlegen form og et aggressivt spill som Munar ikke klarte å svare på.

Selv om Ruud måtte motta medisinsk behandling etter det første settet på grunn av en ubehag i leggen, fortsatte han å kontrollere kampen og viste ingen tegn til å bli hindret av skaden. Det andre settet ble vunnet 6-1, og bekreftet Ruuds avansement til neste runde. Han møter nå Alejandro Davidovich Fokina i en spennende kamp. Etter kampen uttrykte Ruud lettelse og glede over prestasjonen.

Han erkjente at det er et visst press knyttet til turneringen, spesielt med tanke på at han er tittelforsvarer fra i fjor, men understreket at han fokuserer på å nyte spillet og prestere sitt beste. Ruud er klar over viktigheten av å forsvare rankingpoengene han oppnådde i Madrid Open forrige sesong, og seieren over Munar er et viktig steg i den retningen.

Han har nylig falt fra 12. til 15. plass på verdensrangeringen, og en god prestasjon i Madrid vil være avgjørende for å klatre tilbake på listen. Turneringen representerer en viktig mulighet for Ruud til å vise sin form og konkurransedyktighet før de kommende store turneringene på grus, inkludert French Open. Han har vist en imponerende evne til å tilpasse seg forskjellige underlag og motstandere, og hans aggressive spillestil gjør ham til en formidabel motstander for enhver spiller.

Madrid Open har også vært en suksesshistorie for andre norske spillere. Nicolai Budkov Kjær, den unge 19-åringen, har overrasket med sin sterke prestasjon i turneringen. Han slo ut Reilly Opelka i første runde etter en imponerende seier i det første settet med 5-3, før Opelka måtte trekke seg fra kampen. Kjær vil nå møte Denis Shapovalov i neste runde, en tøffere utfordring, men han har allerede vist at han er i stand til å konkurrere på høyeste nivå.

I tillegg deltar Ulrikke Eikeri i dobbelturneringen sammen med sin amerikanske partner Gleason. Duoen har avansert til åttedelsfinalen etter en overbevisende seier over Danilina og Muhammad. Dette viser at norsk tennis er i god utvikling, med flere spillere som hevder seg internasjonalt. Den samlede prestasjonen til de norske spillerne i Madrid Open er et positivt signal for norsk tennis og gir håp om flere gode resultater i fremtiden.

Ruuds seier er spesielt viktig, da han er Norges mest profilerte tennisspiller og en inspirasjon for mange unge spillere





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Casper Ruud Madrid Open Tennis Nicolai Budkov Kjær Ulrikke Eikeri Jaume Munar Alejandro Davidovich Fokina

United States Latest News, United States Headlines

