Ruud trives i Genève og vant turneringen

Ruud trives godt på rødgrusen i Genève og vant turneringen både i 2021, 2022 og 2024. Etter en overlegen start fikk han god motstand fra 60.-rangerte Brooksby, men viste seg som den beste og halte seieren i land.

Ruud trives godt på rødgrusen i Genève og vant turneringen både i 2021, 2022 og 2024. Knetrøbbel gjorde at han måtte stå over i fjor, så poengene han sanker blir ren pluss på rankingen.

Etter en overlegen start fikk Ruud etter hvert god motstand fra 60. -rangerte Brooksby, men han viste seg som den beste og halte seieren i land. Ruud er nummer 17 på ATP-rankingen og 6. -seedet i turneringen.

Han har møtt Brooksby to ganger tidligere, men det er over tre år siden han sist spilte mot ham. Ruud vant klart i Roma i 2022, men tapte i fire sett i Australian Open året etter. Tirsdag revansjerte han det tapet. Neste motstander blir enten franske Adrian Mannarino (44.

-rangert) eller belgiske Raphael Collignon (64. ). De møtes senere tirsdag. KjempestartRuud fikk en kjempestart og brøt Brooksbys serve tre ganger i første sett.

Han måtte selv tåle ett brutt servegame. Motstanderen yppet seg litt mot slutten av settet, men Ruud servet hjem settet til 6-3 etter 37 minutter. I 2. sett imponerte Ruud da han på 1-1 brøt Brooksbys serve ved å vinne fem poeng på rad etter at motstanderen hadde 40-0. SpektakulærtBrooksby lot seg ikke knekke og brøt direkte tilbake etter noen spektakulære ballvekslinger.

Amerikaneren hevet spillet sitt betraktelig utover i kampen, servet godt og bød Ruud på hard kamp om poengene. Først på 5-5 fikk Ruud bruddmulighet igjen. Brooksby avverget den første bruddballen, men så smashet Ruud inn 6-5-ledelse etter en lang ballveksling. Deretter servet Ruud hjem seieren etter vel halvannen time.

Søndag spilte Ruud finale i storturneringen Internazionali d'Italia i Roma. Han ga verdensener Jannik Sinner sterk motstand før italieneren halte i land en populær hjemmeseier. (©NTB

