Ruud ute med skade i Monte-Carlo, Rune nærmer seg comeback, Ødegaard trolig klar for spill, og Manchester United møter Rosenborg

Casper Ruud måtte gi seg i Monte-Carlo Masters grunnet leggskade, mens Holger Rune er på vei tilbake fra skade. Martin Ødegaard ser ut til å unngå alvorlig skade, og Manchester United skal spille treningskamp mot Rosenborg. Anders Mol og Christian Sørum innledet sandvolleyballturneringen i Brasil med seier.

Casper Ruud måtte dessverre gi opp i kvartfinalen i Monte-Carlo Masters etter å ha slitt med en leggskade. Problemene oppsto tidlig i det andre settet, der Ruud haltet og måtte ha medisinsk tilsyn. Han beskrev smertene som skarpe og sa at han aldri hadde opplevd noe lignende. Legen forsøkte å tape leggen for å dempe smertene, men det hjalp ikke. TV 2-kommentator Christian Paasche uttrykte bekymring da dette er den første grusturneringen i en viktig periode for Ruud.

Ruud kjempet videre med teipet legg, men måtte til slutt trekke seg fra kampen på stillingen 2-2 i andre sett. Han hadde tapt det første settet 5-7 mot Felix Auger-Aliassime, etter å ha startet sterkt med en 3-0 ledelse. Dette avslutter en trist dag for norsk tennis, hvor Ruud viste tidlige tegn på problemer, og endte med å ikke kunne fortsette kampen. Nederlaget er et slag for Ruuds forberedelser til grussesongen. Det er viktig for Ruud å komme seg tilbake på banen så fort som mulig for å kunne konkurrere i de kommende turneringene og sikre gode resultater. \I andre nyheter er Holger Rune snart tilbake på tennisbanen etter å ha vært ute med en avrevet hælsene. Dansken, som hadde en tung periode med skade, har nå jobbet hardt for å komme tilbake. Han uttaler at han gleder seg til å spille på grus igjen og oppleve atmosfæren på banen. Rune beskriver perioden etter skaden som tøff, men han er nå motivert og ser frem til å gi alt for å komme sterkt tilbake. Rune har tidligere vunnet ATP-titler, inkludert en seier i Barcelona i fjor. Det er viktig å merke seg at Rune er en toppspiller og at hans tilbakekomst er en positiv nyhet for tennisverdenen. \I fotballverdenen bekymret en skade på Martin Ødegaard i Champions League mange. Landslagssjef Ståle Solbakken beroliger imidlertid med at situasjonen ikke er kritisk, og at Ødegaard trolig vil være tilbake på banen snart. Solbakken nevnte at Ødegaard fikk et smell, men at han ikke tror det er noe alvorlig. Dette er gode nyheter for norsk fotball, spesielt med tanke på Norges kommende VM-kvalifiseringskamper. I tillegg er det bekreftet at Manchester United skal spille treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal. Dette er en begivenhet som vil samle mange supportere og skape en stor atmosfære i Trondheim. Rosenborgs daglige leder, Tore Berdal, ser frem til kampen og mener det er en flott mulighet for klubben. Manchester Uniteds sportsdirektør, Jason Wilcox, uttaler at de ser frem til å komme nærmere sine fans i Europa. Rosenborg har hatt en tung start på Eliteserien, og en kamp mot Manchester United kan være en god mulighet til å vise seg frem. I sandvolleyball vant Anders Mol og Christian Sørum sin første kamp i en turnering i Brasil. De norske spillerne slo hjemmefavorittene Adelmo og Mateus i strake sett. Dette er en god start for de norske sandvolleyballstjernene, og de ser nå frem til å fortsette i turneringen. Resultatet er positivt for norsk sandvolleyball og viser at Mol og Sørum er i god form





