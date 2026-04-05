Ryan Giggs: Adam Wharton ser ut som en Manchester United-spiller – Carrick må signere ham

Ryan Giggs oppfordrer Manchester United til å signere Adam Wharton fra Crystal Palace, og roser Carricks arbeid som manager.

Ryan Giggs har oppfordret Michael Carrick til å signere Adam Wharton til sommeren, og hevder at Crystal Palace-midtbanespilleren allerede «ser ut som en Manchester United -spiller». United er på jakt etter en ny midtbanespiller til sommeren, ettersom Casemiro forventes å forlate Old Trafford ved sesongslutt.

Giggs mener Wharton, som Palace verdsetter til 70 millioner pund, burde være en av Uniteds prioriteringer i sommerens overgangsvindu, men insisterer på at hans gamle klubb burde signere to midtbanespillere, der Elliot Anderson fra Nottingham Forest er en fremtredende kandidat. Giggs, som har en lang og suksessfull karriere i Manchester United, delte sine tanker om klubbens fremtidige lagoppsett i et nylig intervju. Han understreket viktigheten av å forsterke midtbanen, spesielt med tanke på Casemiros forestående avskjed. Giggs ser et klart behov for å styrke laget med to nye midtbanespillere for å sikre konkurransedyktighet og forbedre lagets prestasjoner. Han fremhevet Whartons potensial og beskrev ham som en spiller som allerede passer perfekt inn i Manchester Uniteds spillestil og filosofi. Giggs uttrykte også positive tanker om Elliot Anderson og bemerket hans evne til å levere solide prestasjoner i hver kamp. Han antydet at en kombinasjon av Wharton og Anderson kunne være en effektiv løsning for å styrke Uniteds midtbane. \Giggs understreket at klubben må prioritere å håndtere spillere som har vært på utlån, inkludert spillere som Rashford, Sancho og Højlund. Han minnet om viktigheten av å ta avgjørelser basert på spillernes kvaliteter, priser og klubbens økonomiske situasjon. Han antydet at kostnadene ved å signere britiske spillere kan være betydelige, og at klubben må være nøye med å vurdere investeringene. Giggs sin erfaring og innsikt er svært verdifull for Manchester United. Hans kommentarer gir en tydelig indikasjon på hvilke områder klubben bør fokusere på for å forbedre lagets styrke og konkurranseevne. Han ser at klubben må forsterke midtbanen, samtidig som han erkjenner verdien av å beholde eksisterende talenter og potensialet til å hente inn nye spillere. Giggs peker på behovet for å tilpasse seg endringer i lagoppsettet, og viktigheten av å investere i spillere som vil passe inn i klubbens identitet og kultur. \I tillegg til å fokusere på spillerkjøp, oppfordret Giggs United-ledelsen til å beholde Carrick som manager. Han uttrykte sin støtte til Carrick og roste ham for å ha brakt stabilitet og positivitet tilbake til klubben. Giggs pekte på Carricks evne til å vinne kamper og å skape en fornyet tro og entusiasme blant fansen. Giggs mener at Carrick har klart å snu trenden og skape en atmosfære av optimisme og forventning. Giggs fremhevet at under Carricks ledelse har fansen fått tilbake troen på laget. Før var det usikkerhet, men nå føler supporterne at laget kan vinne hver kamp. Giggs mener at denne endringen er helt avgjørende for klubbens fremtid. Giggs ser at det ikke lenger handler om å unngå nedrykk, men om å kjempe om topplasseringer. Giggs avsluttet med å si at det er en stor forskjell fra å trenge sju eller åtte nye spillere, til nå å fokusere på tre eller fire signeringer i sommer, noe som er mer realistisk å oppnå for klubben





