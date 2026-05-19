Ryan Gosling og den store misforståelsen rundt The Lovely Bones

Regissør Peter Jackson åpner nå opp om hvorfor Hollywood-stjernen Ryan Gosling ble sparket fra storfilmen The Lovely Bones etter en massiv fysisk forvandling.

Historien om Ryan Gosling s tidlige karriere i Hollywood er fylt med både triumfer og noen svært merkverdige vendepunkter. Et av de mest omtalte tilfellene er hans dramatiske exit fra storfilmen The Lovely Bones , en filmatisering av Alice Sebolds bestselgende roman.

Gosling var opprinnelig castet i den kritiske rollen som far til karakteren spilt av Saoirse Ronan. For å forberede seg til rollen og skape en autentisk karakter, valgte Gosling å gå inn i en intens fysisk transformasjon. Han mente at karakteren krevde en mer robust og tung kroppsbygning, og i denne prosessen la han på seg hele 27 kilo.

Dette var en beslutning han tok basert på sin egen tolkning av manuset og karakteren, men det var en avgjørende detalj som skapte stor splid: regissør Peter Jackson var ikke informert om disse planene og hadde en helt annen visjon for hvordan faren i filmen skulle fremstå visuelt. Denne mangelen på kommunikasjon førte til en av de mest kjente rollekonfliktene i nyere Hollywood-historie.

Da Jackson oppdaget Goslings vektøkning, ble det raskt klart at skuespillerens fysiske fremtoning ikke lenger samsvarte med regissørens visjon for ensemblet og filmens estetikk. Resultatet ble brutalt for den unge skuespilleren, som fikk sparken før innspillingen i det hele tatt hadde startet. Gosling har i ettertid reflektert over situasjonen med en god dose selvironi.

I et intervju med The Hollywood Reporter i 2010 spøkte han med at han plutselig befant seg i en situasjon der han var både feit og arbeidsledig. Han forklarte at han var overbevist om at karakteren burde veie rundt 95 kilo, men at den totale mangelen på dialog med produksjonen i forkant gjorde at han misforstått oppgaven fullstendig. Mange år senere har saken dukket opp igjen i offentligheten.

Under en samtale i Cannes, i forbindelse med at Peter Jackson mottok den prestisjetunge æres-Palme d'Or, ble regissøren konfrontert med hva som egentlig skjedde. Jackson var overraskende åpen om hendelsen og valgte å legge ansvaret på seg selv og produksjonen. Han uttalte at hver gang man ser seg nødt til å bytte ut en skuespiller, er det i bunn og grunn et tegn på at man ikke valgte riktig person til rollen i utgangspunktet.

Jackson understreket at filmkunst handler om kjemi og hvordan ulike elementer i et ensemble spiller sammen for å fortelle historien. Selv om Goslings innsats og dedikasjon var stor, fungerte det rett og slett ikke slik man hadde settfor seg i det store bildet av produksjonen. Til tross for dette tidlige tilbakeslaget, har Ryan Goslings karriere beveget seg i rakettfart.

Det som kunne ha vært en karriereavsluttende hendelse, ble i stedet en anekdote i historien om en av verdens mest allsidige skuespillere. Han har siden den gang bevist sitt enorme talent i en rekke kritikerroste filmer. Fra den romantiske og melankolske La La Land, til den tekniske og intense First Man, og den actionfylte The Fall Guy. Særlig den siste tiden har han oppnådd global superstjernestatus gjennom sin ikoniske rolle i Barbie, hvor han spilte Ken.

Dette viser at evnen til å transformere seg, selv når det fører til misforståelser, ofte er det samme trekket som gjør en skuespiller eksepsjonell. Gosling har gått fra å være en arbeidsledig skuespiller med uønsket vektøkning til å bli en av de mest ettertraktede navnene i filmindustrien, noe som beviser at profesjonelle feilgrep kan vendes til personlig og kunstnerisk vekst





