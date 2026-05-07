Ryanair-sjefen krever slutt på morgenpilsen på flyplassene

Michael O'Leary ønsker forbud mot alkoholservering tidlig om morgenen for å stoppe bråkete passasjerer og redusere antall flyavvik.

For mange reisende er det å nyte en kald pils eller et glass bobler på flyplassbaren før morgenflyet har blitt en fast tradisjon. Det markerer starten på ferien og bidrar til en avslappet stemning før avreise.

Men denne hyggelige rutinen kan snart være historie dersom Ryanair-sjefen Michael O'Leary får gjennomslag for sine radikale forslag. I et omfattende intervju med den britiske avisen The Times har den kontroversielle flyselskapssjefen tatt til orde for et strengt forbud mot servering av alkohol på flyplassene tidlig om morgenen.

O'Leary mener at det er helt ufattelig at barer kan servere sterke drikker til folk klokken fem eller seks om morgenen, og han stiller spørsmål ved hvem som egentlig har et reelt behov for å drikke øl på et så tidlig tidspunkt. Bak dette kravet ligger det en økende bekymring for sikkerheten og arbeidsmiljøet om bord i flyene.

Ifølge O'Leary har antallet fulle og bråkete passasjerer steget dramatisk de siste årene, noe som skaper store utfordringer for både kabinansatte og medpassasjerer. Situasjonen har blitt så alvorlig at Ryanair nå må omdirigere i gjennomsnitt nesten ett fly hver eneste dag på grunn av uakseptabel oppførsel om bord. For ti år siden var dette et fenomen som skjedde kanskje én gang i uken, men nå er det blitt en daglig forekomst.

Det er spesielt flyvninger fra Storbritannia til populære feriedestinasjoner som Ibiza, Alicante og Tenerife som er utsatt. Disse rutene er kjent for å tiltrekke seg grupper som ønsker å starte festen lenge før de i det hele tatt har landet i Spania, noe som fører til kaos i luften og betydelige forsinkelser for alle involverte. O'Leary peker på et systemsvikt når det gjelder regulering av alkoholservering på flyplasser.

I Storbritannia er flyplassbarer nemlig ikke underlagt de samme strenge skjenketidene som vanlige utesteder og puber i bysentrum. Dette betyr at passasjerer kan drikke store mengder alkohol i timene før avgang uten at det finnes noen reelle begrensninger. For å løse dette foreslår Ryanair-sjefen at det bør innføres en fast grense på maksimalt to drinker per passasjer på flyplassene, på samme måte som Ryanair allerede praktiserer strenge begrensninger for salg av alkohol om bord i sine egne fly.

Han mener at ansvaret ligger hos flyplassmyndighetene og operatørene som tjener store summer på å holde barene åpne i de tidlige morgentimene, mens flyselskapene må ta regningen i form av driftsforstyrrelser og stressede ansatte. Det er viktig å understreke at det å være betydelig beruset på et fly ikke bare er et irritasjonsmoment, men faktisk er straffbart i Storbritannia. Lovverket er strengt, og personer som skaper problemer på grunn av alkohol kan bli møtt med svært harde sanksjoner.

Dette kan inkludere bøter på opptil 5000 pund og i verste fall fengselsstraff i inntil to år. Likevel mener O'Leary at forebygging er langt mer effektivt enn straff etter at skaden allerede har skjedd. Ved å kutte tilgangen til alkohol før boarding, håper han å skape en tryggere og mer behagelig reiseopplevelse for det store flertallet av passasjerene som ikke ønsker å tilbringe flyreisen sammen med aggressive og berusede personer.

Debatten handler derfor ikke bare om retten til en morgenpils, men om en nødvendig endring i flyplasskulturen for å ivareta sikkerheten i luftfarten





