Ryfylkedagene 2026: Folkefest på Lindum og markedsdag på Sand

Ryfylkedagene i Suldal byr på folkefest ved Lakseslottet Lindum, markedsdag, kunstutstillinger og familieaktiviteter for alle.

Ryfylkedagene 2026 nærmer seg med stormskritt, og årets høydepunkt finner sted ved Lakseslottet Lindum i Suldal sosen. Lørdag kveld åpner søsknene Sverre og Otto Underbakke dørene til en folkefest som markerer både en offisiell åpning av eiendommen og starten på en ny satsing.

Lindum, kjent som lakseslottet, skal fremover fungere som en møteplass og arena for kulturelle opplevelser. Arrangementet er en del av Ryfylkedagene, som i år byr på et variert program for alle aldersgrupper. Folkefesten på Lindum inkluderer konserter med lokale band som Bon Scotch, Splitter Pine og Igjenting. Det vil også bli servert lokal mat og drikke, og det er satt opp skyttelbuss mellom kommunesenteret Sand og Lindum i Suldalsosen for å lette transporten.

Prosjektleder Marit Larsen i Næringshagen i Ryfylke uttaler: 'Ryfylkedagene 2026 er en feiring av alt det beste fra regionen. Fra folkefesten på Lindum til kunstutstillinger, markedsdag og familieaktiviteter - vi har opplevelser for både fastboende, hyttefolk og tilreisende.

' Hun understreker at arrangementet er et samarbeid mellom flere lokale aktører og frivillige. Lørdag formiddag starter markedsdagen på Sand, med rundt 60 utstillere som viser frem lokalt håndverk, kunst, mat og produkter. I Suldal kulturhus åpner sommerutstillingen til kunstneren Valdar Nyvoll, som har røtter fra Høyvik på Jelsa. Nyvoll er tidligere elev av Odd Nerdrum og kjent for et klassisk og figurativt uttrykk.

Ved torget ligger jekta Brødrene af Sand til kai, og sammen med Ryfylkemuseet blir det formidling av lokal historie og håndverk. Suldal Sogelag åpner også utstillingen 'Strandstaden i endring - Sand 1866-2025', som gir et historisk tilbakeblikk. For barna og familiene blir det gratis aktiviteter på Meieritomta, inkludert hoppeslott og rodeo. Søndag avsluttes Ryfylkedagene med familiedag på Nesflaten, der det blir leker og underholdning.

Hele helgen er proppfull av arrangementer som viser bredden i kulturlivet i Suldal og Ryfylke. Arrangørene håper at både fastboende og tilreisende vil benytte anledningen til å oppleve den unike atmosfæren og gjestfriheten i regionen. Med en blanding av tradisjon og fornyelse markerer Ryfylkedagene 2026 seg som en viktig begivenhet for lokal identitet og samhold. Lakseslottet Lindum har en lang historie som et symbol på lakserike tradisjoner i Suldal.

De nye eierne, Sverre og Otto Underbakke, har store planer for stedet. De ønsker å skape en arena for konserter, utstillinger og selskaper, og folkefesten denne lørdagen er bare starten. Det er tydelig at satsingen har potensial til å tiltrekke seg et bredt publikum og styrke reiselivet i området. Med godt vær og engasjerte frivillige lover helgen å bli en suksess





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Ryfylkedagene Suldal Lindum Folkefest Kultur

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