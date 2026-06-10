Rystad Energy: USA-Iran-konflikten setter våpenhvilen under press

Rystad Energy skriver at den siste opptrappingen mellom USA og Iran har satt våpenhvilen fra april under sterkt press. Råoljeprisene har steget, samtidig som finansmarkedene, blant dem amerikanske aksjer, har falt.

Den siste opptrappingen mellom USA og Iran har satt våpenhvile n fra april under sterkt press, skriver energianalyseselskapet Rystad Energy i et markedsnotat. Rystad Energy viser til at råoljeprisene har steget, samtidig som finansmarkedene, blant dem amerikanske aksjer, har falt.

Jorge Leon, senior visepresident og leder for geopolitisk analyse i Rystad Energy, sier at det er for tidlig å si om den nåværende opptrappingen markerer en full gjenopptakelse av fiendtlighetene eller en farlig, men fortsatt håndterbar episode. Han sier usikkerheten også gjenspeiles i oljeprisen. Ifølge Leon steg prisen på den nærmeste Brent-kontrakten kraftig til rundt 94,5 dollar fatet onsdag, før den falt tilbake mot 93 dollar fatet.

Han sier at de neste dagene blir avgjørende for om diplomatiet kan få feste igjen, eller om konflikten går inn i en mer langvarig opptrapping. Som følge av dette vil oljeprisvolatiliteten trolig forbli høy fram til det finnes klarere tegn på at våpenhvilen kan holde, eller at de diplomatiske kanalene igjen får framdrift





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