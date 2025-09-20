Sønnen Emil mistet moren i elsparkesykkelulykke: – Jeg savner alt

Aud Andersen Sandodden (60) omkom i en elsparkesykkelulykke. Sønnen Emil forteller om sorgen og kampen for å bearbeide tapet, samt om utfordringene knyttet til elsparkesykkelulykker i Norge.

Det er oppholdsvær, høsttemperatur og fredag. Aud bestemte seg for å ta en tur innom jobben til sønnen Emil (34). Humøret var på topp – for i helgen skulle hun oppleve TV-personligheten Lilli Bendriss holde live podkast på kulturhuset i Stjørdal. Hun ble en halvtimes tid, før hun sa ha det og ga ham en god klem. De ble enige om å snakkes dagen etter. – Hun sa hun skulle gå hjem og at det kom til å bli deilig, sier sønnen. Klokken slo 16.50. Mobilen til Emil vibrerte.

Det var et pushvarsel: Omtrent en time senere durte det i telefonen. Det var morens ektemann som ringte. Han sa at Emil måtte finne seg et sted der han kunne sette seg ned. På vei hjem fra jobben til Emil hadde Aud valgt å ta en elsparkesykkel. Ikke lenge etter kommer hun kjørende over et fotgjengerfelt i en rundkjøring. Fra en annen kant kommer en personbil. Så smeller det. Emil er overbevist om at det han hører ikke stemmer. At mamma er død. – Jeg knakk sammen, forklarer han. En mann ble fratatt førerkortet på stedet. Men så blir det stille. Emil står fortsatt med tusen spørsmål. VG har gjennom en rekke artikler omtalt økningen i ulykker knyttet til elsparkesykler i 2025. Det kommer frem i tall fra Statens vegvesen og Oslo universitetssykehus. Over tusen personer har blitt behandlet etter elsparkesykkel-ulykker i Oslo hittil i år. Det er mer enn dobbelt så mange som i fjor. Vegvesenet frykter en ny skrekksesong. I fjor ble Aud Andersen Sandodden (60) en del av dødsstatistikken. – Jeg fornektet det ganske lenge. Helt til jeg fikk se henne død, sier sønnen. Emil tar med VG til ulykkeskrysset, en tre minutters kjøretur unna hjemmet der han bor sammen med kjæresten og deres to barn. – Jeg bestemte meg fort for at jeg ikke vil frykte plassen. – I lang tid, hver dag, var jeg her. Men nå synes jeg det er verre igjen. Det går opp og ned. Rundkjøringen er et naturlig knutepunkt i Stjørdal. – Jeg vet at jeg må gjennom her. Derfor oppsøker jeg stedet for å ikke frykte det. Flere ganger i uken er Emil nødt til å passere stedet moren døde: Etter ulykken har politiet siktet en mann for å uaktsomt ha forvoldt en annens død. Han kjørte bilen som kolliderte med Aud på elsparkesykkelen. Han er også siktet for å ha ført motorvogn påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler. Mannens forsvarer, Ole Petter Drevland, sier til VG at han ikke har erkjent straffskyld og at han mener at han ikke opptrådte uaktsomt. – Han synes det er en forferdelig tragisk hendelse, sier Drevland. Emils mamma kommer aldri tilbake. – Hva savner du aller mest? Han lar hodet synke i hendene. Tårene tar ham. Etter en stund makter stemmen å bryte gjennom: – Jeg savner alt. Emil og to søsken vokste opp med Aud som eneste biologiske forelder, forteller han. Sønnen husker henne som lyttende og motiverende. Han forteller at moren alltid var å finne på sidelinjen under kamper og cuper i barndommen. – Hun heiet høylytt, uansett resultat, sier Emil. Aud var veldig engasjert i lokalsamfunnet, forklarer Emil. Hun jobbet på nærskolen og «snakket unges sak», sier han. – Mamma og mormor har vært mine støttespillere. Alle radene i Værnes kirke var fylt til randen da de skulle ta et siste farvel. Utenfor ble det stående et hundretalls mennesker. – Det var jeg egentlig ikke klar over. Det er synd at det må en begravelse til for å oppdage hva mamma også har betydd for så mange andre. Auds elever på skolen skrev en siste hilsen da de fikk dødsbeskjeden. – Flere, men særlig en av dem åpnet seg opp og skrev at mamma var en som sto opp for dem. Mellom 2020 og 2024 har 14 personer omkommet på elsparkesykler. I syv av ulykkene ble det påvist rus. Ingen av de som omkom brukte hjelm. – I hvert enkelt tilfelle er det det minste kjøretøyet som er mest sårbart, sier Emil. Aud var motorsykkelvant og «trygg på to hjul», forklarer sønnen. – Jeg har tenkt mye på dette, men jeg synes det er vanskelig å legge skyld på for eksempel utleierne. Det kunne like så godt ha vært en privateid sparkesykkel. – Det er vanskelig å mene noe om reguleringer, synes jeg. Da må man fort begynne å forby ganske mye. For Emil og familien har det vært vanskelig å bearbeide sorgen, sier han. Det er ennå ikke tatt ut tiltale, og familien har behov for flere svar. – I mai forlangte jeg et møte. Det har ikke vært godt nok, sier han. Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim bekrefter overfor VG at politiet hadde et møte med pårørende i mai, hvor de gikk gjennom sakens behandlingstid og saken for øvrig. – Det stemmer at denne saken dessverre har tatt uforholdsmessig lang tid, erkjenner hun. Emil sliter fortsatt med tapet av moren, og spørsmålene er mange. En tragisk hendelse har ført til sorg og frustrasjon, og familien venter fortsatt på svar. Denne hendelsen belyser også de økende utfordringene knyttet til elsparkesykler og trafikksikkerhet





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Elsparkesykkel Ulykke Dødsfall Trafikksikkerhet Sorg

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Livet mitt som lege ved SUS betyr at jeg har svært lite tid med familien minDEBATT: Jeg er overlege ved SUS, og er en av de som ikke har sluttet. Men jeg forstår dem som gjør det.

Les mer »

Melania Trumps motediplomati. Dette er klærne som vakte oppsikt.Jeg er journalist i Aftenpostens utenriksredaksjon og har vært Europa-korrespondent med base i Brussel. Jeg har også vært nyhetssjef. Arbeidsområde: Jeg skriver først og fremst om Norden, Europa og sikkerhetspolitikk. Jeg har ansvar for vår dekning av de nordiske land.

Les mer »

Bianca Ingrosso blør penger på leiligheten– Jeg kunne levd til jeg var 70 år for disse pengene, sier den svenske TV-profilen (30).

Les mer »

Bianca Ingrosso blør penger på leiligheten– Jeg kunne levd til jeg var 70 år for disse pengene, sier den svenske TV-profilen (30).

Les mer »

Bianca Ingrosso blør penger på leiligheten– Jeg kunne levd til jeg var 70 år for disse pengene, sier den svenske TV-profilen (30).

Les mer »

Blendahvitt og ingenting nyttDet er en grunn til at jeg ikke har sett noen av filmene til Joachim Trier.

Les mer »