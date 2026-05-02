Sønnen fikk oksygenmangel under fødselen – sykehuset unnlot å melde fra

Mathilde Halseth Arnes (32) forteller om hvordan sønnen hennes fikk oksygenmangel under fødselen og ble diagnostisert med cerebral parese. Sykehuset unnlot å rapportere hendelsen, noe Statsforvalteren konkluderte med var et brudd på spesialisthelsetjenesteloven. VG har avdekket at mange alvorlige fødefeil ikke blir rapportert til Helsetilsynet.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. – Sønnen min må leve med dette resten av livet, sier Mathilde Halseth Arnes (32) med et tungt sukk.

– Det er det verste av alt. Hun er fortsatt sterkt preget av fødselen for to og et halvt år siden, der både hun og barnet ble alvorlig skadet. Etter at sønnen fikk oksygenmangel under fødselen, har han blitt diagnostisert med cerebral parese – en samlebetegnelse for ulike utviklingsforstyrrelser som skyldes en hjerneskade før, under eller kort tid etter fødselen. VG har i reportasjeserien «Min fødsel» gransket 5440 avvik ved norske fødesteder de siste månedene.

Tidligere avsløringer viste at kun én av fire alvorlige fødefeil ble rapportert til Helsetilsynet, noe eksperter har reagert sterkt på og kalt «skandaløst lavt». Men hva skjer med feilene som aldri blir rapportert? Når det oppstår en feil eller uønsket hendelse på norske fødeinstitusjoner, registreres det som et avvik. Lovpålagt rapportering av slike avvik er avgjørende for å sikre kvalitet, identifisere feil og forhindre gjentakelse.

I Mathildes og sønnens tilfelle unnlot sykehuset å rapportere hendelsen til Helsetilsynet eller Statsforvalteren. Mathilde måtte selv ta initiativ til dette. Dette førte til at Statsforvalteren undersøkte saken og konkluderte med at Sandnessjøen sykehus brøt spesialisthelsetjenesteloven: Både Mathilde og sønnen fikk ikke forsvarlig helsehjelp, fastslår Statsforvalteren. Sykehuset hadde heller ikke registrert avviket etter fødselen.

I et svar til Statsforvalteren skrev sykehuset: «Hendelsen er ikke registrert i sykehusets avvikssystem (docMap). Hendelsen er registrert i avdelingen som et komplisert fødselsforløp med case som ble meldt til perinatalutvalget for videre vurdering like etter hendelsen. Fødselsforløpet ble diskutert i fora den 29.02.24. » Hadde ikke Mathilde tatt saken videre, ville denne alvorlige feilen – med livsendrende konsekvenser for henne og sønnen – aldri blitt dokumentert.

Helserettsekspert og jusprofessor Henriette Sinding Aasen ved UiB reagerer sterkt på dette. – Sykehusets unnlatelse av å rapportere dette til Statens helsetilsyn er et lovbrudd, sier hun til VG. Elin Grønvik, sjef for kirurgisk klinikk ved Helgelandssykehuset, skriver i en uttalelse til VG: «I denne saken gjorde vi en faglig vurdering av at hendelsen ikke oppfylte kriteriene for meldeplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3 3. Tilsynet har i etterkant vurdert dette annerledes, og det tar vi til etterretning.

» «Det viktigste for oss er å lære av hendelsen og sikre best mulig pasientsikkerhet,» skriver Grønvik. Sykehuset har ikke ønsket å gi intervjuer i denne saken. Mathilde, utdannet sykepleier med master i helsevitenskap, sier: – Jeg har selv jobbet på sykehus og vi rapporterte avvik selv ved mindre feil, som feil medisinering. Det handler ikke om å finne syndebukker, men om å forbedre oss og unngå gjentakelse.

Derfor er jeg sjokkert over det som skjedde med oss og måten vi ble behandlet på av sykehuset. – Det skal ikke være nødvendig at vi må melde inn selv. Det er deres ansvar. Grønvik ved Helgelandssykehuset uttaler seg ytterligere.

Ved siden av Mathilde ved kjøkkenbordet sitter samboeren Einar Lohne Bjøru (32). Han mener det kan være to forklaringer på hvorfor sykehuset ikke rapporterte feilen. – Enten er de så inkompetente at de ikke forstår alvoret, eller så er det slik det ser ut: at de beskytter seg selv. Han mener sykehuset prioriterer sitt eget rykte fremfor pasientsikkerheten.

– Og det går utover pasientene. Einar og Mathilde har tidligere delt sin dramatiske fødselshistorie med VG. Gutten deres satt fast, og det ble ikke gjort tilstrekkelig for å hjelpe ham ut. Barnet fikk oksygenmangel, og Mathilde gjennomgikk et akutt keisersnitt.

Einar sto igjen, usikker på om kjæresten og barnet ville overleve. Statsforvalteren skriver om de alvorlige prøvesvarene Mathildes sønn hadde ved fødselen: «Dette kunne vært unngått, eller i det minste redusert, hvis barnet hadde blitt født tidligere.





Fødsel Cerebral Parese Sykehusfeil Helsetilsynet Statsforvalteren Avviksmelding Pasientsikkerhet

