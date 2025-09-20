Sør-Koreansk domstol fastslår erstatning for ærekrenkelser mot virtuelt K-pop-band Plave

En sørkoreansk domstol har dømt en person til å betale erstatning for ærekrenkende kommentarer rettet mot det virtuelle K-pop-bandet Plave. Dommen setter en viktig presedens for beskyttelse av virtuelle artister i den digitale tidsalderen.

En domstol i Sør-Korea har tatt en viktig avgjørelse som setter presedens for rettsbeskyttelsen av virtuelle artister. Saken gjelder K-pop-bandet Plave , et unikt boyband bestående av virtuelle karakterer som er skapt ved hjelp av avansert motion capture-teknologi. Bandet, som har vunnet popularitet i den sørkoreanske underholdningsindustrien, ble offer for ærekrenkende kommentarer på sosiale medier .

Plateselskapet bak Plave valgte å ta rettslige skritt for å forsvare sine virtuelle artister og deres rettigheter, noe som har ført til en bemerkelsesverdig dom. Denne dommen er ikke bare en seier for Plave, men også et signal om at lovene i økende grad vil ta hensyn til den digitale verden og de virtuelle kunstnernes behov for beskyttelse mot krenkelser.\Bak de virtuelle figurene i Plave skjuler det seg ekte mennesker som gir stemme og bevegelser til karakterene. Disse anonyme artistene utfører motion capture, en teknologi som fanger bevegelsene deres og overfører dem til de digitale figurene. Dette gir Plave deres særegne utseende og mulighet til å samhandle med fansen på en engasjerende måte. Den tiltalte i saken hevdet at de ærekrenkende kommentarene var rettet mot de fiktive karakterene og ikke mot de virkelige personene bak dem. Domstolen avviste imidlertid dette argumentet og slo fast at angrep på en avatar som er allment kjent for å representere en ekte person, også regnes som et angrep på den virkelige personen. Dette prinsippet er viktig for å beskytte ikke bare virtuelle artister, men også alle som bruker avatarer eller digitale identiteter på sosiale medier og andre plattformer. Dommen viser at retten ser den reelle skaden som slike krenkelser kan påføre individer, selv når angrepet skjer i en virtuell setting.\I søksmålet krevde plateselskapet opprinnelig en erstatning på 6,5 millioner won, tilsvarende omtrent 50.000 kroner per bandmedlem. Domstolen endte imidlertid opp med å dømme den sosiale mediebrukeren til å betale 100.000 won, rundt 700 kroner. Selv om erstatningsbeløpet er relativt lavt, er dommen viktigere for prinsippet og presedensen den setter. Avgjørelsen ble avsagt i mai og offentliggjort denne måneden, og den er blant de første i sitt slag som omhandler virtuelle K-pop-idoler. Dette understreker den økende betydningen av virtuelle artister i underholdningsindustrien og behovet for å utvikle juridiske rammer som beskytter dem. Sør-Koreas underholdningsindustri er kjent for sin innovasjon og evne til å omfavne ny teknologi, og denne saken reflekterer den trenden. Dommen markerer et viktig steg i erkjennelsen av at virtuelle karakterer har rettigheter som må beskyttes, og at ærekrenkelser begått i den digitale verden ikke kan forbli ubesvart





digi_no / 🏆 9. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

K-Pop Plave Virtuell Artist Ærekrenkelse Sosiale Medier Sør-Korea Domstol

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Milliardsatsing på forsvaret av Finnmark. Norge dobler antall tungt artilleriskyts.Totalt blir prisen for det nye artillerisystemet fra Sør-Korea på over 11 milliarder kroner.

Les mer »

Ærekrenket et virtuelt boyband – dømt til å betale erstatningEn domstol i Sør-Korea har avgjort at K-popbandet Plave skal få erstatning for ærekrenkelser fremsatt i sosiale medier.

Les mer »

Ærekrenket et virtuelt boyband – dømt til å betale erstatningEn domstol i Sør-Korea har avgjort at K-popbandet Plave skal få erstatning for ærekrenkelser fremsatt i sosiale medier.

Les mer »

Varsler kaldt vær neste ukeNeste uke kan det bli minusgrader om natten på fjellet. Både nord og sør i Norge blir det kaldt.

Les mer »

Varsler kaldt vær neste ukeNeste uke kan det bli minusgrader om natten på fjellet. Både nord og sør i Norge blir det kaldt.

Les mer »

Varsler kaldt vær neste ukeNeste uke kan det bli minusgrader om natten på fjellet. Både nord og sør i Norge blir det kaldt.

Les mer »