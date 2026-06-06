Sårbarhet hos Telia og Ice åpnet for nummertyveri

NRK har avdekket at Telia og Ice hadde en sikkerhetssårbarhet som muliggjorde tyvlån av telefonnumre. Selskapene har nå lukket feilen, men hendelsen er den femte for Telia i år.

To av Norges største teleselskaper, Telia og Ice , hadde en alvorlig sikkerhets sårbarhet som gjorde det mulig for uvedkommende å tyvlåne andres telefonnumre. Dette ble avdekket av NRK, som gjennom egne undersøkelser fant at selskapene ikke hadde tilstrekkelige sperrer mot såkalt spoofing, eller nummertyveri.

Sårbarheten innebar at en angriper kunne ringe ut med et annet nummer enn sitt eget, noe som kan misbrukes til svindel, identitetstyveri eller trakassering. NRK tok kontakt med selskapene, og Telia la ut en pressemelding om saken i forrige uke. Både Telia og Ice opplyser at sårbarheten nå er lukket, og at de ikke har funnet tegn til at den har blitt utnyttet av kriminelle.

Sikkerhetssjef Erik Haugland i Ice forteller at feilen trolig oppsto i desember da de byttet leverandør av en tjeneste. For Telias del er dette den femte offentlig kjente sikkerhetshendelsen i år. Tidligere i år publiserte en hackergruppe store mengder data fra Telia, og NRK avdekket også at Telia-kunder kunne spores ved å foreta et mobilanrop. Dette reiser spørsmål om teleselskapenes evne til å beskytte kunders data og identitet.

Spoofing er en velkjent teknikk som ofte brukes i phishing-angrep, der svindlere utgir seg for å være noen andre. At norske teleselskaper har hatt en slik sårbarhet, er bekymringsfullt og understreker viktigheten av kontinuerlig sikkerhetsovervåking. Kunder bør være oppmerksomme på uventede anrop og henvendelser, og alltid verifisere avsender. Telia og Ice har forsikret at de har gjort tiltak for å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

Likevel er tilliten til teleselskapene svekket, og mange forbrukere spør seg om deres personlige data er trygge. Bransjen som helhet må ta grep for å styrke sikkerheten og unngå at slike sårbarheter oppstår. For å kommentere denne saken må du være innlogget hos Ifrågasätt. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn





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Telia Ice Sårbarhet Spoofing Nummertyveri

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