Sørlandsbanen stengt etter omfattende brann – åpning tidligst klokken 11 torsdag

En omfattende brann langs Sørlandsbanen har ført til at banen er stengt mellom Kongsberg og Nordagutu. Politiet opplyser at tidligste åpning er klokken 11 torsdag, mens brannvesenet og Sivilforsvaret jobber med etterslukking. Reiserende oppfordres til å følge oppdateringer fra VY.

Bane Nor varslet sent onsdag kveld at de ville gi en oppdatering klokken 11 torsdag. Likevel kom det en ny melding fra politiet allerede ved 03-tiden natt til torsdag.

Sørøst politidistrikt opplyste at Jernbaneverket hadde fastsatt at tidligste tidspunkt for åpning av Sørlandsbanen var klokken 1100 torsdag 30. april. Brannvesenet og Sivilforsvaret var på plass i området gjennom natten for å håndtere situasjonen. Politiet henviser til VY sine nettsider for videre informasjon om togtider. Brannen ble først meldt klokken 12.15 onsdag, da det brant flere steder i terrenget langs jernbanelinjen i områdene Kongsberg, Notodden, Nordagutu og Hjuksebø.

Politiet opplyste raskt at brannen var mer omfattende enn først antatt, med røyk observert over en strekning på flere kilometer. Først ved 21.45-tiden onsdag ble det meldt om kontroll på brannen, og mannskap fra brannvesenet og Sivilforsvaret skulle jobbe med etterslukking gjennom natten. Bane Nor skriver på sine nettsider at trafikken er stengt mellom Kongsberg og Nordagutu og varsler en ny oppdatering klokken 11 torsdag.

Situasjonen har ført til store utfordringer for pendlere og reiseliv, da Sørlandsbanen er en viktig transportrute for både passasjerer og gods. Lokale myndigheter og beredskapstjenester har vært i nær kontakt for å koordinere innsatsen og sikre at brannen ikke sprer seg videre. Det er fortsatt usikkert hva som var årsaken til brannen, men politiet og brannvesenet utfører nå en grundig undersøkelse for å finne ut mer.

Reiserende oppfordres til å holde seg oppdatert via VY sine kanaler for å unngå unødvendige forsinkelser. Dette er en påminnelse om hvor viktig det er å ha gode beredskapsplaner for å håndtere slike uventede hendelser. Samtidig viser situasjonen hvor avhengige vi er av et fungerende jernbanesystem for daglig drift og økonomisk aktivitet i regionen





