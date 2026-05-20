Sørlending tiltalt for to drap i Göteborg

Politiet i Norge og Sverige har tiltalt en 35 år gammel norsk mann fra Sørlandet for to drap i Göteborg i september i fjor. Mannen er tidligere straffedømt i Norge for mindre alvorlige forhold enn det han nå er tiltalt for.

Politijakt en endte i Oslo sentrum, der en sørlending ble pågrepet og senere utlevert til Sverige. Nå er han tiltalt for to drap. To menn ble skutt og drept i en bil i Göteborg i september i fjor.

En nordmann er nå tiltalt for drapene, som knyttes til en langvarig gjengkonflikt i Sverige. Politiet knyttet raskt dobbeltdrapet til en potent og voldelig konflikt mellom ulike kriminelle nettverk i Göteborg-bydelen Biskopsgården. Nå har påtalemyndigheten i Sverige tiltalt en 35 år gammel norsk mann fra Sørlandet for å ha begått drapene i Lunden, i en rettssak som skal opp for tingretten i Göteborg i juni.

Pågripelsen skjedde etter en nær to timer lang politijakt som startet på grensa ved Svinesund, der 35-åringen skal ha stukket av fra en tollkontroll like etter klokka 23 på kvelden 2. september. Tollerne fulgte etter bilen hans gjennom Østfold, før de ifølge TV 2s opplysninger måtte avbryte jakten som følge av at mannen holdt en hastighet. Inne i parkeringhuset skal mannen ha trukket en pistol og rettet mot politiet, før han til slutt overga seg og ble pågrepet.

Nå må han altså møte i tingretten i Göteborg - tiltalt for dobbeltdrapet, grov ulovlig befatning med skytevåpen, grove trusler mot norske polititjenestefolk og trafikklovbrudd i tilknytning biljakten. Hendelsene som fant sted på norsk side av grensa var i utgangspunktet under etterforskning av politiet i Norge. Politiadvokat Ole Kristian Holtsmark i Oslo politidistrikt opplyser at sakene ble overført til Sverige tidligere i år, for å iretteføres der samtidig som dobbeltdrapet.

I retten: Politiadvokat Ole Kristian Holtsmark har ledet den norske etterforskningen mot mannen. Advokat Bjørn Aksel Henriksen var 35-åringens forsvarer fram til han ble utlevert til Sverige. Han har ingen kommentar til saken nå og viser til sin svenske kollega Erik Eckersund, som har tatt over forsvareroppdraget.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Eckersund, foreløpig uten hell, men Henriksen har tidligere uttalt at sørlendingen nekter straffskyld for drapene. 35-åringen er tidligere straffedømt i Norge, ifølge TV 2s opplysninger, men da for langt mindre alvorlige forhold enn det han nå er tiltalt for. Biskopsgården-konflikten i Göteborg, som svensk politiet knytter til dobbeltdrapet i Lunden, er en av de mest langvarige i det svenske gjengmiljøet.

Her har rivaliseringen mellom de kriminelle nettverkene «Norra» og «Södra» krevd en rekke menneskeliv - blant annet den prisbelønte rapperen C. Gambino





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Göteborg Drap Politijakt Biljakte Tollkontroll Parkeringhus Skytevåpen Trusler Polititjenestefolk Trafiklovbrudd Biskopsgården-Konflikten C. Gambino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet: 15–20 ungdommer slåss på Os i går(Åpen for alle lesere)

Read more »

Statkraft satser på norsk vannkraft - investerer mest på fastlandet i NorgeCerinadirektør for Norden i Statkraft, Pål Eitrheim, sier at det er nødvendig og viktig for Norge og norsk næringsliv å investere mest på fastlandet i Norge de neste årene. Mesteparten av investeringene skal gå til å oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk, mens det noen steder skal bygges nye kraftanlegg for å utnytte vannet bedre.

Read more »

Malaysia krever erstatning for begrenset salg av norsk forsvarsmateriell, kranser NorgeMalaysia krever erstatning for begrenset salg av norsk forsvarsmateriell og kritiserer Norge for å ha stanset det. Malaysia godtar ikke at Norge stanser å selge NSM-missiler fra Kongsberg Gruppen til Malaysia, og Malaysia truer med å be om kompensasjon.

Read more »

Nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i fjor høstTo svensker i 20-årene ble funnet drept i forsetet av en leiebil i Göteborg i Sverige i fjor høst.

Read more »