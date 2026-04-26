Sørloth i søkelyset: Villa og Newcastle kjemper om norsk stjernespiss

Alexander Sørloth scorer mål på mål for Atletico Madrid, og både Aston Villa og Newcastle viser stor interesse for den norske spissen. Villa sliter med å sikre seg tredjeplassen, mens Newcastle har problemer med å konvertere sjansene sine. Begge klubbene ser Sørloth som en mulig løsning på sine offensive utfordringer.

Aston Villa kjemper for å sikre seg en ettertraktet tredjeplass i Premier League , en imponerende prestasjon under ledelse av Unai Emery og hans mannskap på Villa Park.

Likevel har vi sett tendenser til manglende effektivitet i avgjørende øyeblikk, noe som ble tydelig demonstrert i det nylige 1-0 tapet mot Fulham. Villa manglet den nødvendige skarpheten foran mål, og tapet understreker behovet for forsterkninger i angrepet. Samtidig sliter Newcastle med å konvertere sjansene sine til poeng. De har scoret tre mål i sine fire siste Premier League-kamper, men har likevel tapt alle disse kampene.

Dette viser at scoringer alene ikke er nok for å sikre seier, og at effektivitet og defensiv stabilitet er avgjørende faktorer. Både Aston Villa og Newcastle befinner seg i forskjellige posisjoner på Premier League-tabellen, men de deler en felles interesse: Alexander Sørloth. Forrige sommer var Newcastle svært nær å signere den norske landslagsspissen, men valgte til slutt å hente Nick Woltemade. Woltemade fikk en lovende start, men har siden 20. desember ikke klart å finne nettmaskene i Premier League.

Dette representerer en skuffende målløs rekke på hele 16 kamper, noe som reiser spørsmål ved hans evne til å levere på høyeste nivå. Aston Villa har på sin side Ollie Watkins, som har vist gode prestasjoner i Europa League og scoret viktige mål mot Sunderland. Imidlertid har Watkins kun scoret fem mål i Premier League siden nyttår, noe som indikerer at han kanskje ikke er den definitive målgjøreren Emery ønsker seg.

Ifølge rapporter har Emery nå gitt signal om at han ønsker å hente Sørloth til neste sesong, og Aston Villa er angivelig villig til å legge inn et bud på 35 millioner euro til Atletico Madrid. Dette er ikke første gang Sørloth har blitt linket til Aston Villa, og det understreker klubbens ønske om å forsterke angrepet med en toppscorer i verdensklasse. Sørloths nylige prestasjoner har utvilsomt fanget oppmerksomheten til både Newcastle og Aston Villa.

Han startet med å senke Barcelona i Champions League-kvartfinalen, og fortsatte formen med å score to mål mot Athletic Bilbao i den spanske ligaen. Bilbao tok ledelsen i første omgang, men Atletico Madrid kom tilbake i andre omgang. Griezmann utlignet tidlig, og deretter var det Sørloth som viste seg frem. Han startet kampen fra start og spilte hele kampen, og etter et godt kombinasjonsspill dempet han ballen perfekt og skjøt i lengste hjørne til 2-1.

På overtid økte han ledelsen til 3-1 med et kontant skudd alene med keeper. Disse målene viste seg å bli matchvinnende, selv om Bilbao reduserte på overtid. Sørloth har utviklet seg til en komplett spiss som kan score mål på forskjellige måter, og han har vist at han kan prestere på høyeste nivå i europeisk fotball. Dette er den typen spiss både Newcastle og Aston Villa innser at de trenger for å ta neste steg.

Sørloth er ikke lenger den samme spilleren som fikk begrenset spilletid i Crystal Palace i 2018. Han har modnet og utviklet seg til en av de mest spennende spissene i Europa, og Premier League kan nå være hans neste utfordring





