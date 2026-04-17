Sørloth-kontrovers sender Barcelona til UEFA med formell klage

Alexander Sørloth var igjen en nøkkelspiller i Atlético Madrids Champions League-seier over Barcelona. En kontroversiell utvisning etter VAR-sjekk, initiert av Sørloth, sendte Barcelona til UEFA med en formell klage på flere dommeravgjørelser.

Alexander Sørloth er den norske spissen som Barcelona -supporterne frykter aller mest hos Atlético Madrid . Før tirsdagens returkamp i Champions League hadde Sørloth allerede vist seg som en torn i øyet for Barcelona , med syv scoringer på sine fjorten tidligere møter mot den katalanske storklubben. Den seneste av disse kom i det første kvartfinalemøtet, hvor han bidro til Atlético Madrid s 0-2 seier. Tirsdagens returkamp ble en ny arena for Sørloths innvirkning på kampbildet.

Med bare et kvarter igjen av oppgjøret i Madrid, og Barcelona desperat etter å snu kampen for å unngå exit fra Champions League, trengte Sørloth bare sekunder på banen etter å ha blitt byttet inn for å snu momentumet. Den norske landslagsspissen rev seg løs fra forsvarerne, stormet alene mot mål og etterlot Barcelonas bakre rekke ute av stand til å følge ham. En Barcelona-spiller kom imidlertid i kontakt med Sørloths hæl, noe som var nok til at den formsterke spissen mistet balansen og falt til gresset. Dommeren signaliserte først for et gult kort, men etter en lang VAR-sjekk ble avgjørelsen omgjort til et direkte rødt kort til Eric Garcia, da det ble vurdert at Sørloth hadde hatt en klar scoringsmulighet. Barcelona ble dermed redusert til ti spillere i de siste elleve minuttene av kampen, et overtall som Atlético Madrid utnyttet til å forsvare seg heroisk til et 1-2 resultat. Dette resultatet sikret Atlético Madrid en plass i Champions League-semifinalen, og en ny skuffelse for Barcelona. Som et resultat av den kontroversielle utvisningen og andre dommeravgjørelser gjennom de to kampene, har Barcelona valgt å sende en formell klage til UEFA. Klubben hevder at flere dommeravgjørelser i løpet av de to kvartfinalekampene ikke var i tråd med fotballreglene. De mener det har vært en feilaktig anvendelse av regelverket og manglende inngripen fra VAR-systemet i situasjoner av stor betydning. Ifølge FC Barcelona har disse akkumulerte feilene hatt en direkte og negativ innvirkning på kampenes utvikling og sluttresultatet, noe som har medført et betydelig sportslig og økonomisk tap for klubben. Spesielt er Barcelona-ledelsen misfornøyde med utvisningene av Pau Cubarsi og Eric Garcia i de to kampene, samt et annullert mål for deres eget lag





