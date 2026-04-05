Sørloth-mysteriet: Hvorfor benket Simeone Barcelona-dreperen?

Diego Simeones taktiske valg i La Liga-kampen mot Barcelona før Champions League-kvartfinalen vekker spørsmål. Hvorfor ble Alexander Sørloth benket, til tross for hans sterke historikk mot Barcelona og form?

Lørdag var det klart for kamp mellom regjerende og ledende La Liga-mester Barcelona og den evige treer Atletico Madrid , som for øyeblikket befinner seg på en plassering som indikerer en kamp om viktige plasseringer i sesongen. Verdens best betalte manager Diego Simeone hadde tydeligvis fokus rettet mot neste ukes Champions League -oppgjør, men likevel er det ikke tillatt å gjøre taktiske feil av denne størrelsen i en liga som La Liga.

Spanske aviser har også denne sesongen trukket Sørloth opp i overskriftene, fra å være en kandidat til klubbskifte før jul til å bli fremhevet som La Ligas mest formsterke angrepsspiller etter jul. Med andre ord, en spiller som bør brukes i de største kampene, en spiller med en historikk mot Barcelona som burde tilsi umiddelbar involvering. Likevel bommet Atletico-manager Diego Simeone stygt på akkurat det lørdag, noe som vekker spørsmål og spekulasjoner om hans taktiske vurderinger. Kampen ble spilt på Wanda Metropolitano, der en rekke speidere var til stede, inkludert representanter fra Arsenal, angivelig på oppfordring fra kaptein Martin Ødegaard, som endelig ser ut til å ha funnet tilbake til sitt beste spill. Atletico Madrid møter Barcelona i Champions League-kvartfinalen i løpet av uken. Det er en spiller treneren absolutt burde ha på banen når den katalanske giganten står på andre siden av midtbanen: Alexander Sørloth. Spørsmålet melder seg dermed: Hvorfor tok det en hel time før superspissen ble satt inn i lørdagens La Liga-oppgjør mot samme motstander? Hvis det er én spiss Barcelona virkelig har slitt med, så er det Sørloth. Først i Real Sociedad, deretter i Villarreal, og i de to siste sesongene i Atletico Madrid, har han vist seg å være en konstant trussel mot katalanerne. I desember 2025 skjedde det overraskende: Sørloth gikk av banen uten å score. Overraskende, fordi Sørloth da hadde scoret i seks kamper på rad mot Barcelona, for tre forskjellige klubber. Totalt står Sørloth med sju scoringer mot Barcelona, i tillegg til tre målgivende pasninger, noe som understreker hans evne til å prestere mot denne spesifikke motstanden.Lørdag var det igjen duket for et møte med Barcelona, men Simeone holdt Sørloth på benken den første timen. Da «Barcelona-dreperen» omsider ble satt inn, var det allerede for sent. Atletico slet med å spille med ti mann etter en utvisning før pause, og Sørloths rolle ble en helt annen enn det som var planlagt. Det manglet ikke på drama i kampen som endte med 1-2-seier til Barcelona, men det reises spørsmål om hvorfor Simeone ikke brukte sin mest formsterke angrepsspiller fra start. Mange supportere og eksperter stiller spørsmål ved Simeones taktiske valg, spesielt med tanke på Sørloths sterke historikk mot Barcelona. Simeones avgjørelse om å sette Sørloth på benken, til tross for hans utmerkede form og historiske prestasjoner mot motstanderen, har ført til en bølge av kritikk og forundring. Det er tydelig at Sørloths evne til å score mål mot Barcelona burde ha vært et viktig argument for å inkludere han i startoppstillingen. Utvisningen av en Atletico-spiller før pause kompliserte ytterligere situasjonen, og begrenset Sørloths mulighet til å påvirke kampen i den grad han kunne ha gjort om han hadde startet.Vi håper Simeone har lært noe av dette før onsdag, når det braker løs mot Hansi Flicks menn i Champions League. Det er klart at Atletico trenger Sørloth på topp fra start, om de skal ha en sjanse til å overvinne Barcelona i kvartfinalen. Sørloths tilstedeværelse på banen gir Atletico en ekstra dimensjon i angrepsspillet, og hans evne til å score mål mot Barcelona er uvurderlig. Atletico Madrid er avhengig av å få Sørloth i gang fra start i Champions League for å maksimere sine sjanser for suksess. Simeones avgjørelser kan ha store konsekvenser, ikke bare for kampene, men også for den samlede sesongens mål. Det er essensielt for Simeone å lære av sine feil, og å ta de riktige taktiske avgjørelsene i fremtidige kamper. Hele fotballverden venter på å se hvordan Simeone vil håndtere situasjonen i Champions League, og om han vil gi Sørloth den plassen på laget han fortjener. Fansen håper på en endring i taktikk og at Sørloth får vise sin klasse fra start i den kommende kampen i Champions League





