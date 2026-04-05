Sørloth-mysteriet: Hvorfor benket Simeone Barcelona-spesialisten?

Alexander Sørloths imponerende statistikk mot Barcelona krever startplass i Champions League-kvartfinalen, mener eksperter. Etter å ha blitt benket i La Liga-oppgjøret, må Simeone lære av sine feil og gi Sørloth tillit fra start i den viktige kampen.

Dette burde vært Sørloth mot Barcelona . Atletico Madrid møter Barcelona i kvartfinalen i Champions League neste uke. Det er en spiller som Atletico-trener Diego Simeone virkelig burde vurdere å starte når den katalanske giganten står på motsatt side av midtbanen. Denne spilleren er Alexander Sørloth .

Spørsmålet melder seg derfor: Hvorfor i all verden måtte det gå en time før superspissen ble byttet inn i lørdagens La Liga-kamp mot nettopp Barcelona? For det er ingen tvil om at det er en spiss i La Liga som Barcelona virkelig har hatt problemer med å stoppe, og det er Sørloth. Først i Real Sociedad, deretter i Villareal, og nå de siste par sesongene i Atletico Madrid, har han vist seg som en konstant trussel. I desember 2025 opplevde Sørloth for første gang siden han begynte å score jevnlig mot Barcelona, å gå av banen uten å finne nettmaskene. Dette var overraskende, ettersom «vår mann» da hadde scoret i hele seks kamper på rad mot Barcelona, fordelt over sine klubber Real Sociedad, Villareal og Atletico Madrid. Totalt sett står Sørloth med imponerende 7 scoringer mot Barcelona, i tillegg til tre målgivende pasninger. Det er en statistikk som taler for seg selv, og som understreker hans evne til å prestere mot nettopp denne motstanderen. Lørdag var det igjen klart for et nytt møte med Barcelona, men Simeone valgte å holde Sørloth på benken den første timen. Da «Barcelona-dödaren» endelig ble byttet inn på banen, var det allerede for sent å snu kampbildet. Atletico slet allerede med å være en mann mindre etter et rødt kort før pause, og Sørloths rolle ble dermed en helt annen enn hva som kunne vært ønskelig. Det manglet ikke på drama i kampen, som til slutt endte med et tap. Vi stiller oss derfor uforstående til at Atletico-treneren ikke prioriterte å bruke sin mest formsterke angrepsspiller i 2026 med hele 9 scoringer, og som har bevist sin evne til å score mot nettopp Barcelona. Vi håper at Simeone har tatt lærdom av dette, og at han vil starte Sørloth i onsdagens viktige Champions League-kamp mot Hansi Flicks menn. Atletico trenger Sørloth på topp fra start for å ha en reell sjanse til å avansere i turneringen. Sørloths tilstedeværelse på banen gir Atletico en ekstra dimensjon i angrepsspillet, og hans målteft kan bli avgjørende i kampen mot Barcelona. Det er ingen tvil om at Sørloth er en viktig brikke i Simeones taktiske plan, og hans prestasjoner mot Barcelona tidligere bør være en sterk indikator på at han bør gis tillit fra start. Atletico Madrid er avhengig av Sørloths mål, og hans evne til å skape problemer for Barcelona-forsvaret kan være nøkkelen til suksess. Sørloth er en spiller som trives i de store kampene, og hans erfaring fra tidligere kamper mot Barcelona vil være uvurderlig i kvartfinalen. Med Sørloth på topp fra start, vil Atletico ha en reell sjanse til å overraske Barcelona og sikre seg en plass i semifinalen. Simeone har all grunn til å stole på Sørloths kvaliteter, og han bør ikke nøle med å sette ham i startoppstillingen. Atletico Madrid trenger en sterk prestasjon fra Sørloth for å slå Barcelona, og hans målteft vil være avgjørende i kampen. Simeone bør lære av feilen fra lørdagens kamp og gi Sørloth sjansen fra start i Champions League-kvartfinalen. Sørloths evne til å score mål mot Barcelona er et viktig argument for å starte ham, og hans tilstedeværelse på banen vil gi Atletico en ekstra boost. For å lykkes mot Barcelona, trenger Atletico å ha Sørloth på sitt beste, og Simeone må gi ham muligheten til å vise det. Vi håper Simeone har sett hvor viktig Sørloth er mot Barcelona, og at han gjør det som skal til for å vinne kampen





