Sørloth og Ødegaard med skadebekymringer etter Champions League-kamp

Alexander Sørloth ble ikke brukt i kampen mot Arsenal og signaliserte en kjenning i låret. Martin Ødegaard ble byttet ut tidlig med problemer i kneet. Begge spillere er nå gjenstand for bekymring.

Det var stor undring rundt Alexander Sørloth s manglende deltakelse i Champions League -kampen mellom Atlético Madrid og Arsenal onsdag kveld. TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller uttrykte sin forvirring sent i kampen, da nordmannen fortsatt satt på benken til tross for at Julián Álvarez måtte ut med skade.

Situasjonen ble ytterligere belyst av Øyvind Alsaker, som påpekte at Simeone trengte en scoring, men valgte å ikke benytte seg av Sørloths tjenester. Bekymringen for Sørloths helsetilstand økte da TV 2s reporter Eirik Nesset Hjelvik rapporterte om en samtale med spilleren selv. Sørloth pekte på bakdelen av låret, noe som indikerte en kjenning i muskulaturen. Hjelvik presiserte at han ikke kunne vurdere alvorlighetsgraden, men at Sørloth hadde varmet opp i pausen, noe som antydet at skaden ikke var kritisk.

Keeper Jan Oblak forsikret senere TV 2 om at Sørloth ville bli frisk og tilgjengelig for neste kamp, og uttrykte tro på at han vil kunne bidra positivt da. Ekspert Morten Langli tolket situasjonen som en forlengelse av problemer fra helgens La Liga-kamp mot Athletic Bilbao, hvor Sørloth ble matchvinner. Han understreket det tøffe kampprogrammet og at slike skader ofte oppstår på denne tiden av sesongen.

Langli mente også at kampens utvikling gjorde det unaturlig at Sørloth ble sittende på benken dersom han hadde vært fullt restituert. I tillegg til Sørloths situasjon, ble det også rapportert om problemer for Martin Ødegaard, som ble byttet ut tidlig i kampen. Erik Thorstvedt observerte at Ødegaard virket frustrert og ristet på hodet etter byttet. Han indikerte at Ødegaard hadde en ubehag i beinet, nærmere bestemt i venstre kne, og uttrykte skuffelse over at han ikke kunne bidra mer.

Thorstvedt beskrev situasjonen som svært frustrerende for spilleren. Det er dermed bekymring rundt to norske profiler etter onsdagens Champions League-kamp. Situasjonen for Sørloth virker å være mindre alvorlig, men krever fortsatt oppfølging. Ødegaards skade er mer uklar, men indikerer et problem som kan hindre ham i å spille på sitt fulle potensial.

Begge spillere er viktige brikker for sine respektive klubber, og deres fravær vil utvilsomt merkes i kommende kamper. Fans og eksperter følger nå spent med på utviklingen og håper på rask bedring for begge





