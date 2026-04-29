Alexander Sørloths plass i startelleveren mot Arsenal er usikker på grunn av Diego Simeones rotasjonspolitikk og tidligere skader. I en annen sak ble USAs forsvarsminister Pete Hegseth hardt kritisert av demokratiske representanter under en høring i Kongressen om krigen mot Iran.

Jeg heller mot nei av tre årsaker. Den første er at Diego Simeone ofte har prioritert andre spillere fra start i de store kampene. Den andre er at Alexander Sørloth sto over Elche-kampen 22. april på grunn av en skade.

Da var både han og klubben klare på at han måtte ta det med ro og ikke pushe for tidlig. At han startet mot Athletic, tilsier egentlig at han ikke bør starte mot Arsenal fire dager senere. Sørloth har vært på banen i hele 49 Atletico-kamper denne sesongen, der om lag halvparten har kommet som innbytter. I Champions League har han startet åtte av 13 kamper på benken.

Det siste handler om den rotasjonspolitikken Diego Simeone har kjørt denne sesongen. Han er en av de trenerne som oftest trekker fram betydningen av å avslutte kampene med en sterk ellever. Så varer kampene lenger nå, så selv om statistikken viser at han har spilt 30 minutter, har han kanskje spilt 40 når man inkluderer tilleggstiden. Det er 50/50 tror jeg, selv om jeg tror han ville passet bra mot Arsenal.

Han er uredd. Selv om Arsenal har et solid lag, så tror jeg de skal få problemer med å skubbe seg på ham. Han er en av ytterst få spisser i verden som matcher de sterkeste midtstopperne fysisk. Sørloth kjemper med blant andre Antoine Griezmann, Ademola Lookman og Julian Alvarez om plass i startelleveren.

Det kommer litt an på om Simeone vil være kjappe rundt føttene til de store, sterke Arsenal-stopperne eller om han vil matche dem fysisk. Jeg hadde tenkt Sørloth fra start, for han gir dem en ekstra råskap og er i kjempegod form.

Det taktiske aspektet er at man ønsker at Julian Alvarez og Antoine Griezmann som er beveglige og tvinger motstanderne til å løpe mye, så kommer Alexander Sørloth inn og banker en mørbanka biff litt ekstra de siste 30-40 minuttene. Om vi får se Sørloth fra start får vi vite onsdag kveld. Kampstart på Metropolitano i Madrid er klokka 21.00.

I en annen sak vitnet USAs forsvarsminister Pete Hegseth for Kongressen for første gang siden USA og Israel startet angrepskrigen mot Iran 28. februar, noe som blant annet har ført til kraftig økning i drivstoffpriser. Høringen skulle egentlig handle om neste års forsvarsbudsjett, men Demokratene bombarderte Hegseth med spørsmål om krigen. Representant John Garamendi fra California kalte den en «hengemyr» og «politisk og økonomisk katastrofe på alle nivåer». Kaller du det en hengemyr og gir propaganda til våre fiender?

Skam deg for den uttalelsen, svarte en sint Hegseth. Han raste mot demokratene og omtalte dem som hensynsløse, hjelpeløse og antydet at de hadde tapermentalitet. Ikke si at du støtter soldatene på den ene siden og så kaller du et to måneder langt oppdrag en hengemyr. Hvem heier du på her?

Hvem holder du med? Det var også hissig stemning da den demokratiske representanten Pat Ryan stilte spørsmål ved sikkerheten til de amerikanske styrkene i Iran, og viste til vitnemål fra soldater. Her leser USAs forsvarsminister Pete Hegseth opp det som angivelig skal være et bibelvers under en gudstjeneste i Pentagon, onsdag 15. april. Han avbrøt Hegseths svar, og beskyldte ham blant annet for å komme med usannheter og for å anklage soldatene for falske vitnemål





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Sørloth Diego Simeone Arsenal Pete Hegseth Iran-Krigen

United States Latest News, United States Headlines

