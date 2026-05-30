Søstrene Flatland planlegger eksklusive boliger i Gimleveien

To søstre fra Nesøya, Katarina og Bettina Flatland, planlegger å bygge eksklusive boliger på en tidligere tomt i Gimleveien. Katarina, som er programleder på TV 2 og lege, og Bettina, kommunikasjonsdirektør i Petter Stordalens hotellselskap Strawberry, har kjøpt eiendommen for 17,7 millioner kroner.

De planlegger å bygge to eneboliger, hver på 800 kvadratmeter, som skal være unikt tilpasset til de to søstrenes behov og ønsker, men likevel ha et arkitektonisk uttrykk som er beslektet for å skape et helhetlig uttrykk for prosjektet totalt sett. Katarina og ektemannen hennes, Harald Dobloug, har tidligere kunngjort at de planlegger å bygge et hus på Jar uten å avsløre hvor på veien de vil bygge.

I april delte Katarina Flatland på Instagram at parets nåværende hus på Holmen i Oslo skal legges ut for salg. Hun håper at noen venner kan kjøpe huset slik at hun kan få mange besøk og nyte den flotte uteplassen. Katarina Flatland har tidligere deltatt i TV-programmer som '71° nord' og 'Kvelden er din'





