Søstrene Marianne Engerdal og Kari Cappelen har en fin dag i butikken i Skeidar, Asker. De leter etter en lampe, og flere varer er satt ned i pris, inkludert sesongvarer til hagen. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 har fått mange tilbudsaviser med lavere priser, spesielt på importerte varer som hageutstyr og møbler. Han mener at prisøkningene kan dempes mer enn Norges Bank tror, og at kronen kan fortsette å styrke seg. Statistisk sentralbyrå bekrefter at prisveksten på importvarer er dempet sammenlignet med 2022 til 2023. Men selv om prisveksten går ned, kan det ta et halvt år før vi ser en lignende effekt i konsumprisindeksen. Handelskrigen kan også spille inn, med land som tidligere eksporterte mye til USA må omdirigere handelen.

De to søstrene synes prisnivået er helt greit, og de mener det er bedre enn andre steder. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 har fått mange tilbudsaviser med lavere priser, spesielt på importerte varer som hageutstyr og møbler. Han mener at prisøkningene kan dempes mer enn Norges Bank tror, og at kronen kan fortsette å styrke seg. Statistisk sentralbyrå bekrefter at prisveksten på importvarer er dempet sammenlignet med 2022 til 2023.

Men selv om prisveksten går ned, kan det ta et halvt år før vi ser en lignende effekt i konsumprisindeksen. Handelskrigen kan også spille inn, med land som tidligere eksporterte mye til USA må omdirigere handelen. Norges Bank kan ha bommet på inflasjonen, og Økonomen Knudsen mener hintene peker i retning av lavere prispress enn Norges Bank frykter





