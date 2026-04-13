Søvnapper: Flere bruker dem, men få opplever bedre søvn - Ny studie advarer mot overdreven bruk

En ny norsk studie viser at mens mange bruker søvnapper, opplever et mindretall forbedret søvn. Forskere advarer mot overdreven bruk og understreker viktigheten av å lytte til kroppen.

En ny norsk undersøkelse avdekker en interessant tendens i bruken av søvn apper. Hele 46 prosent av de spurte benytter seg av slike applikasjoner, men bare et mindretall, rundt 15 prosent, rapporterer om en positiv effekt på søvn en. Denne tilsynelatende paradoksale situasjonen har fått forskere til å reflektere over potensielle negative konsekvenser av den økende teknologiske avhengigheten knyttet til søvn .

Ståle Pallesen, professor ved Institutt for samfunnspsykologi og en av forskerne bak studien, uttrykker bekymring for at fokus på søvnapper kan føre til en overdreven bekymring for søvnkvaliteten. Han påpeker at tegnene på en slik utvikling inkluderer rigiditet, tvangsmessighet og en overdreven opptatthet av søvn og gode søvnvaner, på en måte som kan gå utover livskvaliteten. Forskerne understreker viktigheten av å lytte til egen kropp og vurdere hvorvidt man føler seg uthvilt etter søvnen, fremfor å blindt stole på tilbakemeldingen fra appene. Denne anbefalingen er basert på funn som indikerer at overdreven bruk av søvnapper kan ha en negativ innvirkning på søvnkvaliteten for noen brukere. Håkon Lundekvam Berge og Karl Erik Lundekvam, to av de andre forskerne, skriver at det er viktig å huske på at appene ikke nødvendigvis gir et nøyaktig bilde av søvnen, og at overdreven fokus på data kan føre til unødvendig bekymring. Studien avdekket at rundt 18 prosent av søvnappbrukere rapporterte om økt bekymring for søvnen som følge av bruken av appene. I tillegg oppga 14 prosent at bruken fikk dem til å føle at det var noe galt med søvnen deres. Selv om bare 2,3 prosent opplevde faktisk dårligere søvn, understreker forskerne viktigheten av å ta hensyn til graden av bekymring. Funnene antyder at yngre voksne er spesielt sårbare for de negative effektene. Hele 23 prosent av brukerne i aldersgruppen 18-35 år rapporterte om stress knyttet til søvn som følge av appbruken, sammenlignet med bare 2,4 prosent av de som var 66 år eller eldre. Dette tyder på at yngre individer kan være mer tilbøyelige til å la seg påvirke av informasjonen fra søvnappene og utvikle en overdreven bekymring for søvnkvaliteten. Det er viktig å merke seg at forskningsresultatene ikke er ment å demonisere bruken av søvnapper i seg selv. Appene kan fortsatt være nyttige verktøy for å spore søvnmønstre og gi innsikt i søvnvaner. Imidlertid er det avgjørende å bruke dem med måte og være oppmerksom på potensielle negative konsekvenser. Forskerne anbefaler å kombinere bruken av søvnapper med en bevissthet om egen kropp og en realistisk forventning til søvn. I lys av disse funnene understreker forskerne behovet for å fremme en mer balansert tilnærming til søvn og teknologi. Det er viktig å utdanne folk om potensielle fallgruver ved overdreven bruk av søvnapper, og oppfordre dem til å utvikle sunne søvnvaner som fokuserer på kroppens egne signaler. I tillegg er det behov for ytterligere forskning for å undersøke de langsiktige effektene av søvnappbruk på søvnkvalitet og psykisk helse. Det er også viktig å vurdere hvordan utviklere av søvnapper kan forbedre designet og funksjonaliteten til appene for å minimere potensielle negative konsekvenser. Den overordnede konklusjonen av studien er at mens søvnapper kan være nyttige verktøy, er det viktig å bruke dem med forsiktighet og være oppmerksom på potensielle negative konsekvenser, spesielt knyttet til økt bekymring for søvn og stress. For å oppnå optimal søvnhelse, bør man fokusere på en helhetlig tilnærming som inkluderer å lytte til kroppen, etablere sunne søvnvaner og bruke teknologi med måte





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gressbranner herjer i flere deler av landetFlere gressbranner har oppstått lørdag, og brannvesenet sliter med å få kontroll. Det er sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrann, og det advares mot å gjøre opp ild.

Read more »

Ukrainske eksperter skjøt ned iranske droner i flere land i Midtøsten, ifølge ZelenskyjUkrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet sendte flere titalls militæreksperter til minst fire land i Midtøsten for å skyte ned iranske droner.

Read more »

Flere gressbranner og farevarsel for snøfokk: Brannfare i hele landetBrannvesenet kjemper mot flere gressbranner i Nordland og andre steder i landet, samtidig som det er sendt ut farevarsel for snøfokk i fjellet. Brannsjef advarer mot bålbrenning.

Read more »

Nytt bollekaos? - Stått flere timer i køBolle-utsalg skaper køer i Oslo lørdag.

Read more »

Flere hendelser for nødetatene: Brannalarm, vannskader, branner og pågripelser i Bergen og omegnBrannvesenet i Bergen har rykket ut til flere hendelser, inkludert automatisk brannalarm, vannskader etter sprinkleranlegg som er utløst, og branner i terrenget. Politiet har håndtert pågripelser og meldinger om butikktyveri. I tillegg har det vært en arbeidsulykke og kritikk av legevaktens fakturering.

Read more »

Vindturbiner skaper nye miljøutfordringer: Manglende gjenvinning av bladene bekymrer forskereForskere fra NTNU advarer om at demontering av vindturbiner skaper nye miljøproblemer. Opptil 20 000 turbinblader kan ende opp på deponier eller bli brent, da det mangler krav om materialgjenvinning. En ny studie viser hvordan bransjen velger bort bærekraftige løsninger.

Read more »