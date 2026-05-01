Sadie Bjornsen Brennan legger opp som langrennsløper

Den amerikanske langrennsløperen Sadie Bjornsen Brennan (37) avslutter sin karriere etter 13 sesonger på verdenscupnivå. Helseproblemer har vært en viktig årsak til avgjørelsen.

Den amerikanske langrennsløperen Sadie Bjornsen Brennan har annonsert at hun legger opp som aktiv idrettsutøver på verdenscupnivå. Beskjeden kom via hennes Instagram-konto, og selv om hun nøler med å bruke ordet karriereslutt, er det tydelig at tiden som profesjonell langrennsløper er over.

Brennan, som har representert USA i 13 sesonger på det øverste nivået, har oppnådd to verdenscupseire i løpet av sin karriere, men har dessverre ikke klart å sikre seg medaljer i verken VM eller OL. Avgjørelsen kommer etter en periode med helseutfordringer som har krevd mye av henne både fysisk og mentalt. Hun uttrykker skuffelse over at hun ikke fikk avslutte karrieren på toppen, slik hun hadde håpet, men samtidig takknemlighet for alt hun har oppnådd.

Brennan beskriver i sitt innlegg at hun har slitt med helseproblemer uten å finne klare svar, noe som har gjort det vanskelig å fortsette med den intensive treningen og konkurransene som kreves på verdenscupnivå. Hun understreker at det har vært en krevende prosess, og at det har tatt på både kropp og sinn. Til tross for skuffelsen over at karrieren ikke fikk den avslutningen hun ønsket, er hun stolt over sin utholdenhet og evne til å overvinne hindringer.

Hun fremhever at hun er mest stolt over å ha stilt opp hver eneste dag og å ha utviklet en mental og fysisk styrke som har hjulpet henne gjennom mange tøffe perioder. Dette vitner om en sterk karakter og en dedikert innstilling til idretten, selv når ting har vært vanskelig. Brennan har vært en inspirasjon for mange unge langrennsløpere, og hennes engasjement og positive holdning vil bli savnet i langrennsmiljøet.

Brennan ser tilbake på en lang og innholdsrik karriere, fylt med både oppturer og nedturer. Hun reflekterer over de mange erfaringene hun har gjort, de vennskapene hun har knyttet, og den personlige veksten hun har opplevd gjennom å være en del av langrennsverdenen. Hun takker alle som har støttet henne gjennom årene, inkludert trenere, lagkamerater, familie og fans.

Hennes beslutning følger kort tid etter at en annen fremtredende amerikansk langrennsløper, Jessie Diggins, også annonserte sin avgang etter en svært suksessfull sesong, hvor hun vant verdenscupen sammenlagt. Dette markerer et generasjonsskifte i amerikansk langrenn, og det blir spennende å se hvilke nye stjerner som vil ta over etter disse to profilene. Brennan avslutter sitt innlegg med å uttrykke optimisme for fremtiden, og antyder at hun vil fortsette å være involvert i langrennsmiljøet på andre måter.

Hun ønsker å bruke sin erfaring og kunnskap til å hjelpe andre, og å bidra til å utvikle langrennsporten videre. Hennes avgang er et tap for langrennsverdenen, men hennes arv vil leve videre





