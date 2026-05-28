Saga Pure selger Oslo‑eiendom og hotellvirksomhet mens flere selskaper rapporterer blandede kvartalsresultater

Saga Pure ASA har inngått en avtale om å selge eiendommen i Eilert Sundts gate 39 og hotelldriftsselskapet Saga Hotel Oslo AS. Salgsverdien er anslått til 140 millioner kroner, med en total finansiell gevinst på mellom 16 og 18 millioner kroner. Samtidig viser rapporter fra Hunter Group, Andfjord Salmon, Huddlestock Fintech, Nordic Halibut, Fjord Defence, Hav Group og Otovo en bredt sammensatt økonomisk utvikling i første kvartal 2026.

Saga Pure ASA, som styres av Trond Spetalen, har kunngjort en betydelig eiendomshandel som omfatter både en næringseiendom og driften av hotellvirksomheten i Oslo. Ifølge en pressemeddelelse fra selskapet vil eiendommen i Eilert Sundts gate 39, som ble kjøpt for 135 millioner kroner i desember i fjor, bli solgt for cirka 140 millioner kroner til en ikke navngitt kjøper uten tilknytning til Saga Pure .

I tillegg vil hotelldriftsselskapet Saga Hotel Oslo AS også overføres til samme kjøper. Som en del av transaksjonen overtar kjøperen arbeidskapitalen ved overtakelsen, mens Saga Pure mottar et utbytte fra hotellvirksomheten før avslutning av handelen. Totalt anslås den finansielle gevinsten fra salget til mellom 16 og 18 millioner kroner, noe som dekker den estimerte verdiskapingen i eierperioden.

Handelen skal gjennomføres kontant og forventes å bli fullført rundt 1. juli 2026, og selskapet forventer å bokføre en gevinst på mellom 13 og 15 millioner kroner i andre kvartal 2026. Samtidig har flere norske og internasjonale selskaper publisert kvartalsresultater som gir et variert bilde av næringslivet i første kvartal 2026.

Rederiet Hunter Group rapporterte sitt sterkeste kvartal noensinne med et resultat før skatt på 61,7 millioner dollar, opp fra et tap på 1,3 millioner dollar året før, og har allerede 62 prosent av Q2‑dagene booket til en gjennomsnittlig dagrate på 466 266 dollar. På den annen side melder Andfjord Salmon om et resultat etter skatt på minus 23,9 millioner kroner, men selskapet har styrket bankfinansieringen med en ny lånefasilitet på 1,5 milliarder kroner, hvorav 600 millioner fortsatt er utnyttet.

Et strategisk partnerskap med Eidsfjord Sjøfarm skal sikre kjøp av 450 000 post‑smolt i juni, og produksjonskapasiteten forventes å øke fra 6 000 til 11 000 tonn i løpet av våren og sommeren. Andre rapporter viser blandede tall for både fintech‑ og fiskerisektoren. Huddlestock Fintech registrerte et resultat før skatt på minus 12,2 millioner kroner og en inntektsnedgang til 11,2 millioner kroner, samtidig som selskapet forbereder lanseringen av Giga Broker‑løsningen i juni og fokuserer på tysk markedsekspandering.

Nordic Halibut, som fortsatt befinner seg i en oppbyggingsfase, rapporterte en inntekt på 49,2 millioner kroner, men et underskudd før skatt på 38,4 millioner kroner, med planer om full driftstakt i tredje kvartal 2026 og økt produksjon i 2027 etter oppkjøp av Thule Marine og Gulbygget til en samlet pris på 24 millioner kroner. Gjennom hele kvartalet har selskaper som Fjord Defence, Hav Group og solcelleleverandøren Otovo også publisert resultater som spenner fra moderate forbedringer til betydelige tap, noe som understreker den varierte økonomiske utviklingen i det norske næringslivet i 2026





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saga Pure Eiendomssalg Hotelldrift Kvartalsresultater Norsk Næringsliv

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Axel kjørte elbil fra Oslo til MarokkoHvordan fungerer elbil på langtur? Axel tok med sin Tesla Model 3 på tur fra Norge til Afrika. Det endre med fire verksted-besøk, men alt i alt svært få utfordringer.

Read more »

DNB Carnegie's Portefølje og Oslo BørsI løpet av forrige uke steg DNB Carnegies portefølje med anbefalte aksjer 0,7 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 0,9 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 0,3 prosent hittil i år, mens Oslo Børs kan vise til en oppgang på 20,3 prosent. Forrige ukes vinneraksje var Nordic Semiconductor som klatret 4,0 prosent, etterfulgt av Endúr som gikk opp 3,3 prosent. Sistnevnte ble tatt inn i porteføljen for en uke siden.Verst gikk det med Dof Group som falt hele 9,7 prosent. DNB Carnegie har nedgradert aksjen til en hold-anbefaling, samtidig som strateg Paul Harper beskriver resultatet for første kvartal som noe skuffende. Austevoll-rederiet hadde inntekter på 502 millioner dollar, mot 428 millioner i tilsvarende kvartal året før. På forhånd ventet analytikerne inntekter på 524 millioner dollar. Ebitda-resultatet endte på 175 millioner dollar, godt under analytikerstandens forventninger på 206 millioner dollar. Etter første kvartal foreslår styret å betale et utbytte på 0,37 dollar pr. aksje. DNB Carnegies anbefalte portefølje består av følgende aksjer: Endúr, Mowi, Sparebank 1 SMN, Dof Group, Nordic Semiconductor, Aker BP, Storebrand og Vend.

Read more »

Oslo bystyre har gitt grønt lys for prosjektet Oslo Horisont ved Oslo SOslo bystyre har gitt grønt lys for prosjektet Oslo Horisont ved Oslo S. Det høyeste av de to byggene blir med sine 120 meter Norges høyeste hus.

Read more »

Oslo bystyre gir grønt lys til Oslo Horisont-prosjektetOslo bystyre har gitt grønt lys for prosjektet Oslo Horisont ved Oslo S. Det høyeste av de to byggene blir med sine 120 meter Norges høyeste hus. Det nye høyhuset på 120 meter kommer et stykke til venstre for Radisson Blu Plaza Hotel, slik området vises på dette bildet. Det kommer også et over 100 meter høyt kontorbygg på Oslo Spektrum-siden. Bygningen kan stå ferdig om tre-fire år, skriver Aftenposten.

Read more »