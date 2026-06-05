Saken oppdateres gjennom handelsøkten Slik går det med de toneangivende indeksene kort tid etter åpning: Les også Slik treffer SpaceX-raketten indeksfondet ditt Salget av teknologi- og brikkeaksjer fortsetter å prege markedet.

Saken oppdateres gjennom handelsøkten Slik går det med de toneangivende indeksene kort tid etter åpning: Les også Slik treffer SpaceX-raketten indeksfondet ditt Salget av teknologi- og brikkeaksjer fortsetter å prege markedet.

Bakteppet er den kraftige nedturen til Broadcom dagen før, fredag stupte selskapet 12,59 prosent etter sin kvartalsrapport. Det er bred nedgang blant brikkeaksjene på Wall Street: Oppgangen i brikkeaksjer har vært avgjørende for at Wall Street har klatret fra bunnivåene i mars til rekordhøye nivåer. Storbanken Citi varsler nå at de kutter aksjeandelen etter den sterke oppturen, og peker på økende inflasjon og risiko knyttet til posisjonering, ifølge Reuters.

Sterkere jobbvekst enn ventet Samtidig kom det ferske tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet. Ifølge Bureau of Labour Statistics ble det skapt 172.000 nye jobber i mai - langt over forventningene på 88.000. Arbeidsledigheten holdt seg stabil på 4,3 prosent. De sterke tallene sendte renten på amerikanske statsobligasjoner oppover, ettersom flere nå tror sentralbanken Fed kan komme til å heve renten innen året er omme.

Tiåringen passerer 4,5 prosent, mens trettiåringen er over 5 prosent. - Med de tallene vi har for økonomien og for arbeidsmarkedet, så er det ingenting som tilsier at Fed er i nærheten av å tenke på at de må stimulere økonomien med å kutte rentene, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets til E24. Han mener det skal lite til før sentralbanken setter opp renten, fordi prisveksten har vært langt høyere enn det Fed opprinnelig la til grunn





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