Salahs agent avviser overgangsrykter til Tyrkia etter avskjed med Liverpool

Mohamed Salahs agent gjør det klart at spekulasjonene om en overgang til Fenerbahçe er uten grunnlag. Salah har nylig takket av Liverpool og fokuserer på EM med Egypt, mens hans representant understreker at fremtidige karriereplaner er private.

Mohamed Salah s agent har avvist ryktene om at den avtroppende Liverpool -stjernen planlegger en overgang til Tyrkia. Etter å ha tatt farvel med Anfield i slutten av mai, hvor han tilbrakte ni sesonger på Merseyside, har Salah blitt gjenstand for spekulasjoner om en mulig flytting til Istanbul.

I løpet av sin tid i Liverpool ble han en av klubbens mest produktive målscorere med totalt 257 mål, noe som gjør ham til den tredje mestscorende i klubbens historie, kun bak legender som Ian Rush (346 mål) og Roger Hunt (285 mål). Han leverte ni trofeer for røde, blant annet to Premier‑League‑titler, en Champions‑League‑seier og flere nasjonale cupturneringer, og han står på fjerde plass på Liverpools all‑time målskåringsliste.

Salah er for øyeblikket i Nord‑America for å delta i verdensmesterskapet med Egypt. Landslaget skal åpne turneringen med en kamp mot Belgia på mandag, og hans fokus er tydelig på den internasjonale scenen snarere enn på eventuelle klubbforhandlinger. Til tross for dette har Fenerbahçe‑toppsjef Ertan Torunogullari sagt i et intervju med Fotospor at Salah har vist stor interesse for en eventuell overgang til den tyrkiske klubben.

Torunogullari beskrev møtene mellom partene som svært positive, og påpekte at de hadde funnet felles grunnlag på flere områder, inkludert den økonomiske delen av en potensiell avtale. Salahs egen representant, Ramy Abbas, publiserte imidlertid en kort melding på sosiale medier som avkrever all spekulasjon. I innlegget understreket Abbas at Mohamed har det bra og at verken han eller spilleren ønsker å diskutere private og fremtidige karriereplaner med personer som ikke er direkte involvert i forhandlingene.

Han poengterte at både han og Salah er ekstremt private når det gjelder slike saker, og at de kun gir et høflig standardsvark på spørsmål fra pressen. Dette har gjort det klart at til tross for den offentlige interessen og mediebildet, er det ingen bekreftet avtale eller konkrete forhandlinger mellom Salah og noen tyrkisk klubb på dette tidspunktet.

Det er verdt å merke seg at Salahs avskjed fra Liverpool ble markert med store fan-tribuner og en rekke hyllestvideoer som takket ham for hans bidrag både på og utenfor banen. Hans popularitet i Egypt og globalt har gjort ham til et av de mest gjenkjennelige ansiktene i fotballens verden, og hans fremtidige karrierevalg vil sannsynligvis påvirke både kommersielle avtaler og sportslige ambisjoner i flere år fremover.

Mens spekulasjoner om en overgang til Tyrkia fortsetter å svirre på sosiale medier, vil den egentlige beslutningen om hans neste klubb sannsynligvis bli avklart etter VM, når omstendighetene er mer definert og alle aktører har mulighet til å forhandle i ro og mak





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