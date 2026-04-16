Samfunnsdebattant kaller monarkiet et "gyllent bur" og utfordrer Norges vei mot republikk

Finsk-norske samfunnsdebattanten Sanna Sarromaa kritiserer det norske kongehuset som en institusjon, og beskriver den kongelige tilværelsen som et "gyllent bur" med begrenset personlig frihet. Hun argumenterer for at monarkiet er antidemokratisk og stiller spørsmål ved Norges handlekraft til å bli en republikk, samtidig som hun foreslår en potensiell vei til en slik overgang.

Samfunnsdebatt ant Sanna Sarromaa retter krass kritikk mot det norske monarkiet som institusjon. Hun beskriver den kongelige tilværelsen som et gyllent bur, der personlig frihet ofres til fordel for materiell luksus og symbolske roller. Sarromaa understreker at hennes kritikk rettes mot systemet og ikke de enkelte medlemmene av kongefamilien, som hun anerkjenner utfører sine plikter etter beste evne.

Hun påpeker den paradoksale situasjonen der kongelige, til tross for offentlige taler om ytringsfrihet, selv ikke kan uttrykke egne politiske meninger offentlig, en posisjon de er født inn i uten mulighet til å velge.

Sarromaa mener at monarkiet i sin natur er antidemokratisk, ettersom maktposisjoner arves fremfor å tildeles gjennom valg. Hun uttrykker skepsis til Norges evne til å avskaffe monarkiet og bli en republikk, og peker på nordmenns angivelige hengivenhet til kongefamilien og mangel på handlekraft i politiske prosesser. Debattanten illustrerer dette med eksempler på langsomme politiske prosesser som ofte ender med lite reell endring, etterfulgt av etablering av pseudojobber i offentlig sektor.

Hun foreslår en overgang til en republikansk styreform der kongen, ved sin død, kan etterfølges av en president med begrenset makt, valgt gjennom politiske kandidater, og der presidentens fullmakter defineres av Stortinget. Denne presidenten kunne da fungere som en seremoniell figur, lik kongen, men med legitimitet fra folket.

Videre berører Sarromaa konkrete eksempler som prins Marius Borg Høibys valg om å ikke gjennomføre førstegangstjenesten. Hun ser dette som et dårlig signal, spesielt med tanke på det ekstra ansvaret og forbildestatusen kongelige antas å ha overfor landet. Hun mener at prinsen burde blitt sendt til militæret for å lære ansvar.

Med tanke på overgangen til et samfunn uten monarki, foreslår Sarromaa at nordmenn heller kan finne underholdning i realityprogrammer som Farmen, fremfor å knytte forventninger til at noen skal overta den kongelige rollen. Hun mener det finnes nok av slike underholdningsformater i landet allerede.

Slottet har avvist å kommentere kritikken som fremkommer i saken





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Monarki Kongehuset Republikk Ytringsfrihet Samfunnsdebatt

United States Latest News, United States Headlines

