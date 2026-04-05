Samir Nasri risikerer millioner i bot etter matbestillinger - Skattesmell truer PL-vinner

Den tidligere Premier League-vinneren Samir Nasri risikerer en massiv bot på over 55 millioner kroner etter å ha bestilt mat gjentatte ganger i Frankrike. Franske skattemyndigheter krever inn skatt fra perioden 2019-2025.

Hundrevis av matbestillinger kan ende opp med å koste PL-vinneren millioner av kroner. Samir Nasri , den tidligere stjernespilleren som nå er 38 år gammel, risikerer en massiv bot på over 55 millioner norske kroner. Dette kommer som følge av en potensiell skattesmell relatert til en rekke matbestillinger gjort i 2022. Nasri, som la fotballskoene på hylla for en stund siden, har en imponerende merittliste som inkluderer Premier League - og FA-cup-titler.

Nå ser det ut til at en annen liste, nemlig en liste over 212 matbestillinger til en adresse i Paris i 2022, kan felle ham. Den franske skattemyndigheten har kastet seg over saken, og de er klare til å kreve inn betydelige summer fra den tidligere Manchester City- og Arsenal-spilleren. Nasri risikerer et krav på over fem millioner euro, noe som tilsvarer en betydelig sum penger i norske kroner, og som kan påvirke hans økonomiske fremtid betydelig.\Etter at han la opp som fotballspiller, har Nasri vært skattepliktig i Dubai. Det er derfor overraskende at han har blitt avslørt for å bestille mat til en adresse i Frankrike hele 212 ganger i løpet av 2022. Dette har blitt gjort ved hjelp av leveringstjenesten Deliveroo. Summen på over fem millioner euro dekker manglende skatteinnbetalinger i perioden fra 2019 til 2025. Nasri eier tre eiendommer i Frankrike, og for å sikre at pengene blir tilbakebetalt, har det franske finansdepartementet bedt om å ta pant på disse eiendommene. De vil også beslaglegge flere av bankkontoene hans. Denne saken er et tydelig eksempel på hvordan skattemyndighetene følger med på folks økonomiske aktiviteter, selv etter at karrieren er over. Nasri har representert flere klubber i løpet av sin karriere, inkludert Marseille, Arsenal, Sevilla, Antalyaspor, West Ham og Anderlecht, og har vunnet flere trofeer, inkludert Premier League, FA-cupen, Ligacupen og Community Shield. Dette illustrerer kontrasten mellom hans suksess på fotballbanen og de potensielle problemene han nå står overfor utenfor banen.\Samtidig som skattemyndighetene går til aksjon, nekter Nasri selv for anklagene. Hans forsvarer argumenterer med at hovedinntekten i løpet av karrieren ble generert i utlandet, og at hans økonomiske base dermed fortsatt er internasjonal. Dette er et forsøk på å utfordre skattemyndighetenes påstander og redusere beløpet han eventuelt må betale. Saken er nå ventet å bli behandlet i domstolen i Frankrike, hvor det vil bli avgjort om Nasri er skyldig i skatteunndragelse og hvorvidt kravene fra skattemyndighetene er berettigede. Det er ventet stor interesse rundt saken, og utfallet vil kunne ha betydning for andre idrettsutøvere med lignende økonomiske forhold. Nasris meritter på fotballbanen kan ikke brukes som argument i retten, det er hans økonomiske aktivitet som skal vurderes. En slik sak er et eksempel på at man må være forsiktig med hvordan man bruker sine penger og hvor man er skattemessig bosatt. Hele saken er en stor overraskelse for mange fotballfans og det blir spennende å følge utviklingen i retten fremover





Samir Nasri Skatt Matbestillinger Premier League Skattesmell Frankrike

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Fanget bak den gule linjenI Gaza betyr en ny, usynlig grense liv eller død. Bildene avslører det som skjer i skyggen av Iran-krigen.

Les mer »

Fanget bak den gule linjenI Gaza betyr en ny, usynlig grense liv eller død. Bildene avslører det som skjer i skyggen av Iran-krigen.

Les mer »

Fanget bak den gule linjenI Gaza betyr en ny, usynlig grense liv eller død. Bildene avslører det som skjer i skyggen av Iran-krigen.

Les mer »

Fanget bak den gule linjenI Gaza betyr en ny, usynlig grense liv eller død. Bildene avslører det som skjer i skyggen av Iran-krigen.

Les mer »

Fanget bak den gule linjenI Gaza betyr en ny, usynlig grense liv eller død. Bildene avslører det som skjer i skyggen av Iran-krigen.

Les mer »

Gaza etter våpenhvilen: 'Den gule linjen' rykker nærmereVGs reporter i Gaza observerer hvordan 'den gule linjen' etablert av Israel fortsetter å påvirke livene til palestinere etter våpenhvilen. Hus blir ødelagt, og familier lever i frykt for skuddveksling.

Les mer »