Samiske miljøer og grønne industriplaner

Dette nyhetsinnhold belyser forholdet mellom grønne industriplaner og urfolksrettigheter, spesielt for samiske samfunn. Det diskuteres hvordan tidligere koloniseringstanker og kolonihistorier kan påvirke dagens grønne skifter, og hvordan samiske miljøer kan bidra til en bærekraftig omstilling. Innholdet tar også opp viktigheten av å unngå gamle koloniske mønstre og å sikre en legitim omstilling for alle.

Dette er en advarsel mot en logikk som Sannhets- og forsoningskommisjonen advarte mot. I generasjoner har samer blitt fortalt at deres språk, kultur og levemåte var verdiløs og måtte vike for 'nasjonale hensyn'.

Det som tidligere handlet om fornorsking og tvangspolitikk, er transformert til 'grønne' industriplaner som vindkraft og mineralutvinning. Språket er nytt, men mekanismen er den samme. Bare er en næring blant mange, men reindrift er ikke bare produksjon. Det er språk, slekt, identitet, kunnskapsoverføring og tilknytning til land.

Når beiteområder bygges ned bit for bit, handler det ikke bare om tapte kvadratkilometer. Det handler om tap av kulturgrunnlag. Markussen forfekter en kunstig motsetning mellom klima og urfolksrettigheter, hvor han signaliserer at samiske samfunn står i veien for det grønne skiftet. Realiteten er at mange samiske miljøer har levd bærekraftig i århundrer uten å forbruke naturen slik storsamfunnet gjør i dag.

Det oppleves derfor som et paradoks at de som har minst ansvar for klimakrisen, skal betale den høyeste prisen. Omstillingen mister sin legitimitet dersom den bygger på gamle koloniale mønstre der sentrum definerer nord som råvarelager og samiske områder som disponible. Det er ikke 'vekst' i seg selv som er problemet. Problemet oppstår når vekst blir viktigere enn mennesker, viktigere enn kultur og viktigere enn retten til å eksistere som folk





