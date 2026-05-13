San Marino-låtskriveren Boy George kan ikke delta i Eurovision-sjangeren, på grunn av grove handlinger mot norsk modell

Boy George, den britiske fredlystungen til San Marinos Eurovision-bidrag, har en historie med grove handlinger mot den norske modellen Audun Carlsen, som kom i kontakt med ham i 2007 under et fotoprosjekt. Han ble overfalt og lenket fast til veggen i Carlessens leilighet, og ble dømt til fengsel for frihetsberøvelse og overfall.

San Marinos Eurovision -håp gikk på et sviende nederlag da de ikke klarte å komme videre fra den første semifinalen i Wien tirsdag kveld. De må dermed se langt etter den store finalen på lørdag, som storfavoritten Finland ikke overraskende gikk videre til.

I forkant av årets konkurranse har San Marinos bidrag vekket stor oppsikt, mye på grunn av Boy George - som i 2009 ble dømt for flere grove handlinger mot den norske modellen Audun Carlsen. Det skal først ha kommet i kontakt på en datingapp. RØYK UT: San Marino klarte ikke å kvalifisere seg til finalen. Foto: Martin Meissner (AP).

Senere ble nordmannen overfalt og lenket fast til veggen i artistens leilighet, ifølge britiske medier





