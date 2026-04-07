Sandefjord jubler i Eliteserien, Ruud vinner i Monte-Carlo, og Elverum ute av europaligaen

Sandefjord sikret en viktig seier i Eliteserien, Casper Ruud startet grussesongen med stil i Monte-Carlo, og Elverum tapte i europaligaen. Veton Berisha fikk en skade, mens KFUM-spillere anker suspensjon.

Sandefjord sikret sin første seier i Eliteserien denne sesongen med en 2-1 seier borte mot KFUM Oslo. Jakob Vester og Evangelos Patoulidis scoret målene for Sandefjord , mens KFUMs mål kom fra Teodor Berg Haltvik. Kampen var preget av spenning og diskusjoner, spesielt rundt straffesparket som ble dømt til Sandefjord . Simen Hestnes fra KFUM uttrykte sin frustrasjon over avgjørelsen, og mente at ballen traff hånden hans utenfor målsjanser.

Bjørn Martin Kristensen fra KFUM fikk et mål annullert av VAR for offside i andre omgang, som understreket hvor marginale situasjonene var. Sandefjord startet sesongen med tap mot Vålerenga og Sarpsborg, mens KFUM hadde slått Start i sin første kamp, men tapte mot Fredrikstad etter det. Seieren markerer en viktig milepæl for Sandefjord etter en treg start på sesongen og gir laget tre viktige poeng i kampen om å klatre på tabellen. Målene kom før pause, noe som holdt spenningen høy gjennom hele kampen. Vester scoret et tidlig mål på hodet, mens KFUM utlignet med et smart frispark. Patoulidis' straffespark avgjorde til slutt kampen for Sandefjord. Elverum tapte sin kamp mot Montpellier i europaligaen, til tross for en hjemmeseier. Elverum vant hjemmekampen 35-31 mot Montpellier, men tapte sammenlagt 59-67 i omspillet om en plass i kvartfinalen. Montpellier var for sterke, og Elverum måtte se sin drøm om å nå kvartfinalen ryke. Etter å ha blitt nummer to i sin gruppe, havnet Elverum i omspill. Kampen startet jevnt, men Montpellier hadde kontroll i sammendraget. Kvartfinalene i Champions League står nå for tur, hvor Martin Ødegaard og Arsenal skal forsøke å avansere mot Sporting. Casper Ruud startet sin grussesong i Monte-Carlo Masters sterkt ved å slå Alexei Popyrin. Ruud vant åpningskampen 6-3, 6-4 og fikk revansjert fjorårets tap mot Popyrin i samme turnering. Ruud slet tidvis med forehandspillet, men klarte å hente seg inn. Han reddet bruddballer i flere game og sikret seg et brudd som ga ham settseieren i første sett. I andre sett brøt Ruud igjen og spilte smart, og vant til slutt kampen. I neste runde venter fransk motstand, men Ruud er endelig i gang på favorittunderlaget sitt. Viking-spissen Veton Berisha, som var tilbake i troppen, skapte bekymring etter at han bare hoppet med venstre fot under feiringen etter seieren mot Vålerenga. Treneren bekreftet en strekkskade i leggen. Skaden satte en stopper for at Berisha skulle komme innpå i kampen. I mars ble KFUM-spillerne Bilal og Moussa Njie suspendert i to måneder av Norges Fotballforbund grunnet en politietterforskning om kampfiksing. Brødrene har nå valgt å anke suspensjonen





Sandefjord KFUM Oslo Eliteserien Casper Ruud Elverum Veton Berisha

