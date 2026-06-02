Sander Berge og Norge imponerte stort mot Sverige

Norge vant overbevisende over Sverige i en treningskamp. Sander Berge og Fredrik Aursnes dominerte midtbanen, og laget viste lovende form før VM.

Sander Berge patruljerte den norske midtbanen med største selvfølgelighet i 62 minutter. Sammen med Fredrik Aursnes dominerte den norske landslagskapteinen stort og satte i gang den ene angrepsbølgen etter den andre.

Det var klasseforskjell, innrømmer den svenske TV-profilen Olof Lundh. I perioder i første omgang så det ut som om de svenske spillerne hadde truffet hverandre for første gang på Oslo S en time før kampstart, fortsetter han. Etter kampen ble innbytterne værende igjen på banen og gjennomførte en kort treningsøkt. De norske spillerne som startet kampen kom gjennom intervjusonen én etter én.

Bortsett fra Sander Berge. Han var sporløst borte. Ingen visste hvor han var. Selv ikke den norske pressesjefen klarte å spore opp midtbanegeneralen.

Astrid S sang nasjonalsangen og stemningen var elektrisk. Berge dukket opp senere og forklarte at han var oppe med familien og Erling Braut Haaland i losjen. Jeg tok meg den friheten når gutta trente litt ekstra, sier Berge. Erling var definitivt happy.

Det er godt å ha ham tilbake her. Å se en sånn prestasjon på hjemmebane uten både han og Martin, det lover godt. Det var ikke bare på banen prestasjonen sto til 20 i stil. Oljeberget viste gryende VM-form og sendte en rekke stikk i Sveriges retning.

Det merket også spillerne på banen. Man merker jo den entusiasmen og den støtten man har fra det norske folk nå. Jeg synes vi leverer klasse på banen, og da blir det kanskje lettere å levere klasse på tribunen. Det er en god feeling over det hele og en atmosfære som gjør at det er positiv energi som går begge veier, sier han.

Sammen med midtbanemakker Aursnes dikterte Berge det meste som skjedde før pause. Kantspillerne Antonio Nusa og Oscar Bobb ble satt opp i fine situasjoner. Sverige slet stort med å bryte gjennom det norske laget. Det er deilig å ha Fredrik tilbake.

Han er en klassespiller med rutine og et godt fotballhode. Han kan gjøre begge deler, både forsvare og angripe. Han er en man kan lene seg på. Det blir fint for oss å ha ham tilbake nå i et sånt mesterskap.

Det gjør noe med spillergruppen å få topp kvalitet inn. Ikke minst er han en suveren person som sprer god energi og godt humør, forteller Berge. Norge drar til USA med stor selvtillit, men Berge advarer mot å ta helt av. I trening og i treningskamper handler det om å skape gode vaner og levere gode prestasjoner. Det vil kanskje ikke se sånn ut hver gang.

Det var maksimal klaff i stort sett alle spillets faser og masse å bygge videre på. Det gir en god følelse at vi er på riktig vei, men man skal ikke hype for mye av at man får det til i en treningskamp her. Det blir noe annet der borte på nøytral grunn mot annen type motstand, sier Berge. Den norske troppen er i ferd med å finne en vinnermentalitet som kan bære langt, men ydmykheten er på plass.

Med Haaland og Ødegaard på vei tilbake, og en sterk midtbane med Berge og Aursnes, har Norge et lag som kan true de fleste motstandere. Kampen mot Sverige viste at dybden i stallen er god, og at ungguttene som Nusa og Bobb kan utgjøre en forskjell. Alt ligger til rette for et spennende mesterskap





