Sander Skotheim utslått i tikamp – drømmen om medalje brast i hekken

Sander Skotheim opplevde et brutalt farvel i tikampen under friidretts-VM i Tokyo etter å ha blitt diskvalifisert i 110 meter hekk. Skuffelsen var stor for den norske utøveren, som nå ser fremover mot neste sesong.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Det suger noe jævlig. Det er ikke noe gøy, sier Skotheim til NRK. Disken førte til at han falt fra 2. til 17. plass, nest sist, etter seks øvelser. På søndagens åpningsøvelse, 110 meter hekk, stoppet det helt opp midtveis. Skotheim slet seg først i mål på tiden 15,77. Før han ble disket for å ha dyttet hekken REGELEN: TR22.6.2 (Hurdle Races) DQ TR22.6.

2 Note: WA Rule TR22.6.2 - Knocking down a hurdle in an illegal way. Resultater etter 6 av 10 øvelser 1. Kyle Garland (USA) 5643 poeng 2. Ayden Owens-Delerme (PUR) 5506 poeng 3. Leo Neugebauer (GER) 5329 poeng 4. Johannes Erm (EST) 5286 poeng 5. Heath Baldwin (USA) 5264 poeng 17. Sander Skotheim (NOR) 4543 poeng Vis mer – Jeg vet ikke hva som skjer, om jeg går hardt inn i en hekk eller noe. Plutselig mister jeg balansen helt og knekker helt sammen i beina. Jeg er nesten i knestående, sier Skotheim til VG. Disken førte til null poeng og tikampen var ødelagt. Norge prøvde å legge inn en protest, men den ble raskt avslått. – Jeg hadde ikke noe håp i protesten. Man kan jo prøve seg, men det er 99 prosent sannsynlig at den ikke skal gå gjennom, sier Skotheim. – Det er forferdelig tøft for Sander. Dette er en trøkk i trynet, sier sportssjef Erlend Slokvik. Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyrån Rett etter målgang slo han i bakken. Han rev seg i håret, gjemte ansiktet og gikk fortvilet rundt. Men det så ut som han skulle gå videre til neste øvelse: Diskos. Den brutale, nådeløse frustrasjonen og skuffelsen var åpenbar da Skotheim satte seg på en benk nede på bandet, foldet hendene og så tomt ut i luften. – Det er hjerteskjærende bilder, rett og slett, sa NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov. Etter å ha pratet med trener Eirik Røe, pakket etter hvert Skotheim sekken, tok konkurrentene i hånden og brøt tikampen. – Jeg blir litt følelsesløs, litt tom. Jeg er bare frustrert, det er irriterende, sier Skotheim. – Jeg vurderer litt å fortsette, for jeg har lyst til å gå en stavkonkurranse jeg føler jeg kan perse og hoppe bra i. Men jeg merker på oppvarming til diskos at hodet er langt fra i konkurransen, så da ser jeg ikke noe poeng i å fortsette. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG Stav, spyd og 1500 meter gjensto i tillegg til diskos. – Det så ut som en lovende mangekamp. Hvis jeg ikke gikk under pari, skulle det holdt til medalje, sier Skotheim. Etter dag én og fem av ti øvelser var Skotheim bare 164 poeng bak leder Kyle Garland. Mangekjemperen Sander Aae Skotheim Født: 31. mai 2002 Klubb: IL Tjalve Samboer med sprinter Laura Van Der Veen. Meritter: Vis mer Også i Paris-OL i fjor, som Markus Rooth vant, var Skotheim i medaljekampen helt til han nullet i stav. – I tikamp må ulykken ta slutt. Det er for dumt å gjøre det to ganger på rad. Det er for dårlig. Det var ikke sånn sesongen skulle ende. Det har egentlig vært en god sesong, sier Skotheim. Pappa Rolf og moren Anne Lise satt på tribunen i Tokyo. – Superkjedelig. Synd for Sander å ende tikampen med krasj i hekken. Tikamp er risiko sport med ti øvelser der du kan feile i alle. Men det er kjedelig, for han hadde veldig gode sjanser i dag, sier pappa Rolf Skotheim til VG. – Vi skal hjelpe Sander opp igjen, men det er klart det er tøft. Han er nok ganske raskt på offensiven. Selv om dette er et slag Etter OL-nedturen har Skotheim kommet voldsomt tilbake i 2025: – Det er blitt et jag etter form, og jeg har ikke fått opp formen fysisk til der jeg har lyst. Men det tekniske føler jeg hadde kontroll på, sier Skotheim. – Hvordan skal du komme over dette? – Jeg trenger bare litt tid. Jeg trenger en uke, få deg bak meg og tenke på neste sesong. Se resten av søndagens VM-program her. Jakob Ingebrigtsen og stafettjentene skal kjempe om medaljer. Norge står foreløpig uten fangst før den siste dagen i Tokyo-VM. PS! Markus Rooth skadet seg før VM og mistet mesterskapet.\Sander Skotheim opplevde et brutalt tidlig farvel i tikampen under friidretts-VM i Tokyo. Drømmen om medalje brast etter en diskvalifikasjon i 110 meter hekk, hvor han ble disket for å ha dyttet hekken. Dette resulterte i null poeng i øvelsen og en umiddelbar knekk i hans konkurranse. Skotheim, som hadde hatt en lovende start, uttrykte sin frustrasjon og skuffelse over hendelsen, og beskrev det som «jævlig» og «forferdelig tøft». Hendelsen førte til et betydelig fall på resultatlisten og en tidlig avslutning av hans VM-deltakelse. Etter diskvalifikasjonen forsøkte Skotheim å fokusere på neste øvelse, diskos, men innså at han ikke var mentalt klar til å fortsette. Han valgte å bryte tikampen, med tanke på at hodet ikke var på rett plass for de resterende øvelsene.\Hendelsen i Tokyo ble en personlig nedtur for Skotheim, som hadde hatt en god sesong frem til mesterskapet. Både Skotheim selv, hans far og eksperter uttrykte skuffelse over utfallet, spesielt med tanke på hans potensial for medalje. Skotheim hadde en lovende posisjon etter de første øvelsene, men uflaksen i hekk førte til at drømmen om medalje ble knust. Skotheim beskrev hendelsen som en stor trøkk, og poengterte hvor viktig det er å komme seg videre. Til tross for skuffelsen uttrykte han et ønske om å fokusere på neste sesong og ta med seg erfaringene fra denne konkurransen. Hendelsen understreket tikampens natur, der en enkelt feil kan ha store konsekvenser, og det var tydelig at Skotheim ville bruke denne opplevelsen til å komme tilbake sterkere. Hans far påpekte at han ville hjelpe sønnen opp igjen, og at Sander nok ville komme seg raskt på offensiven.\Til tross for nedturen understreket Skotheim viktigheten av å se fremover og bruke hendelsen som en læringsopplevelse. Han understreket at det hadde vært en god sesong, og at målet var å komme sterkt tilbake i neste sesong. Han brukte ord som 'frustrert', 'irriterende' og 'tom', mens han samtidig forsøkte å tenke fremover. Hans avgjørelse om å bryte tikampen viser en erkjennelse av at hans mentale tilstand ikke var på topp, og at det var viktig å prioritere helse og fokus før man fortsetter. Det var tydelig at dette var et slag, men at Skotheim hadde viljen og motivasjonen til å bruke dette som en erfaring til å gjøre comeback. Med støtte fra familien og et målrettet fokus på neste sesong, forventes det at Skotheim vil komme tilbake sterkere





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Sander Skotheim Tikamp Friidrett VM Tokyo Hekk

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Sander Skotheim best i høydekonkurransen i tikampNordmannen har klatret opp til en andreplass etter fire øvelser.

Les mer »

Krise for Skotheim - disket på 110 meter hekkSander Aae Skotheim (23) rotet bort gullhåpet i VM-tikampen med en marerittstart på dag to.

Les mer »

Gulldrømmen brast for Skotheim etter vanvittig dramatikk – disket på 110 meter hekkSander Aae Skotheim (23) rotet bort gullhåpet i VM-tikampen med en marerittstart på dag to.

Les mer »

Gulldrømmen brast for Skotheim etter vanvittig dramatikk – disket på 110 meter hekkSander Aae Skotheim (23) rotet bort gullhåpet i VM-tikampen med en marerittstart på dag to.

Les mer »

Gulldrømmen brast for Skotheim etter vanvittig dramatikk – disket på 110 meter hekkSander Aae Skotheim (23) rotet bort gullhåpet i VM-tikampen med en marerittstart på dag to.

Les mer »

Sander Skotheim måtte bryte tikampen etter diskvalifikasjonSander Skotheim fikk en brutal opplevelse i VM i friidrett da han ble diskvalifisert på 110 meter hekk og måtte bryte tikampen. Han krasjet i hekken og fikk null poeng, noe som ødela medaljesjansene.

Les mer »