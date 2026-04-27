Sandra Borch åpner seg om vanskelig tid – Vedum: – Hun har vært gjennom mye

Sandra Borch har for første gang offentlig fortalt om sine psykiske utfordringer og alkoholproblemer etter at hun gikk av som statsråd. Trygve Slagsvold Vedum gir sin støtte og etterlyser bedre ettervern for politikere.

I helga delte Sandra Borch for første gang offentlig sin personlige historie om tiden etter at hun gikk av som statsråd. Hun snakket åpent om sine psykiske utfordringer, alkoholproblemer og de to hendelsene hvor hun ble tatt for fyllekjøring.

Borch fortalte også om det styrkede forholdet til Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, og hvordan han har støttet henne i en vanskelig periode. Vedum beskriver Borch som en imponerende person som har møtt mye motgang gjennom livet, men som likevel har utmerket seg som en synlig og dyktig stortingsrepresentant og statsråd. Vedum understreker at alle mennesker kan gjøre feil, og at det er viktig å ikke redusere enkeltpersoner til enkelthandlinger.

Han påpeker at Borchs feil blir mer synlige på grunn av hennes offentlige posisjon, men at hun likevel er mer enn bare disse hendelsene. Han beskriver Borch som i en krevende kamp, og oppfordrer til raushet og forståelse. Han advarer mot å dømme, og minner om at alle kan snuble og trenger støtte.

Vedum forteller at han har hatt hyppig kontakt med Borch og opplever at hun har det bedre nå enn tidligere, men understreker samtidig viktigheten av å akseptere at livet har oppturer og nedturer, og at det er greit å vise sårbarhet. Han beskriver Senterpartiet som en støttende organisasjon, en slags madrass som skal fange opp de som faller og hjelpe dem med å komme seg videre. Borch roser Vedum for hans støtte og forteller at han ofte tar kontakt.

Samtalene handler om både politikk, familie og hverdagslige ting. Vedum besøkte Borch i februar, hvor de hadde en fin stund sammen. Han forklarer at de har kommet nærmere hverandre etter at Borch gikk ut av regjeringen, noe han ser positivt på. Han beskriver regjeringsjobben som hektisk og lite mellommenneskelig, og fremhever viktigheten av å kombinere fasthet i det sentrale med romslighet og varme.

Borch etterlyser bedre ettervern for politikere som opplever vanskelige perioder og mediestormer. Vedum er enig i at dette er et viktig tema som må vurderes nøye, og antyder at et bedre støtteapparat på det menneskelige plan kan være en god investering for samfunnet. Han merker også at det virker som det var mer utbredt alkoholkonsum i politikken tidligere, men at feil nå blir mer synlige





