Sandra Borch åpner seg om vanskelig tid – Vedum: – Vi må være rause

Sandra Borch har for første gang offentlig fortalt om sine psykiske utfordringer og alkoholproblemer etter at hun gikk av som statsråd. Trygve Slagsvold Vedum forteller om et tettere forhold til Borch og understreker viktigheten av å vise raushet og forståelse.

I helga delte Sandra Borch for første gang offentlig sin personlige historie om tiden etter at hun gikk av som statsråd. Hun snakket åpent om sine psykiske utfordringer, alkoholproblemer og de to hendelsene hvor hun ble tatt for fyllekjøring.

Borch fortalte også om det styrkede forholdet til Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, og hvordan han har støttet henne i en vanskelig periode. Vedum beskriver Borch som en imponerende person som har møtt mye motgang gjennom livet, men som likevel har utmerket seg som en synlig og dyktig stortingsrepresentant og statsråd. Vedum understreker at alle mennesker kan gjøre feil, og at det er viktig å ikke redusere enkeltpersoner til enkelthandlinger.

Han påpeker at Borchs feil blir mer synlige på grunn av hennes offentlige posisjon, men at hun likevel er mye mer enn bare disse hendelsene. Han uttrykker bekymring for Borchs situasjon og forventer både oppturer og nedturer fremover, og oppfordrer til raushet og forståelse.

Vedum forteller at han har hatt hyppig kontakt med Borch og opplever at hun har det bedre nå enn tidligere, men understreker samtidig viktigheten av å akseptere at det er lov å ha det vanskelig og at ting kan svinge. Han beskriver Senterpartiet som en støttende organisasjon, en slags madrass hvor det er lov å falle og bli løftet opp igjen.

Borch selv roser Vedum for hans støtte og hyppige kontakt, og de snakker om både politikk, familie og hverdagslige ting. Vedum besøkte Borch i februar og beskriver det som et fint og viktig møte. Han forklarer at forholdet deres har blitt tettere etter at Borch gikk ut av regjeringen, noe han ser positivt på. Han reflekterer over at regjeringsjobben er preget av høyt tempo og konstante beslutninger, og at det kan være en hard og lite mellommenneskelig arena.

Vedum lar seg inspirere av sitt eget livsideal om fasthet i det sentrale, romslighet i det perifere og varme i alt. Borch etterlyser et bedre ettervern for politikere som går på dagen midt i store mediestormer, og Vedum er enig i at dette er noe Stortinget og regjeringen bør vurdere nøye.

Han påpeker at det i andre yrker er vanlig å tilby psykologhjelp til ansatte i krevende stillinger, og at et bedre støtteapparat for politikere kan være en god investering for samfunnet. Han avslutter med å bemerke at det generelt sett var mer aksept for alkoholinntak i politikken tidligere, men at feil nå blir mer synlige





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sandra Borch Trygve Slagsvold Vedum Senterpartiet Psykisk Helse Alkoholproblemer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esa åpner formell sak mot Norge om vanndirektivet i Førdefjorden-sakenEftas overvåkingsorgan Esa kritiserer Norge for ikke å ha dokumentert tilstrekkelige grunner for å tillate forringelse av miljøet i Førdefjorden, i strid med vanndirektivet. Saken behandles samtidig i Høyesterett. Esa mener unntakene Norge har benyttet i Førdefjorden og Repparfjorden ikke er berettiget.

Read more »

Sønnen åpner opp: - Verden raste sammenBroren er siktet for å ha drept foreldrene. Nå åpner Jake Reiner opp.

Read more »

Åpenhjertig Ødegaard: – Vært en merkelig sesongMartin Ødegaard åpner opp om den tøffe sesongen.

Read more »

Esa åpner formell sak mot Norge om vanndirektivet i Førdefjorden-sakenEftas overvåkingsorgan Esa kritiserer Norge for ikke å ha dokumentert tilstrekkelige grunner for å tillate forringelse av miljøet i Førdefjorden, i strid med vanndirektivet. Saken behandles også i Høyesterett. Esa mener unntakene Norge har benyttet i Førdefjorden og Repparfjorden ikke er berettiget.

Read more »

Esa åpner formell sak mot Norge om vanndirektivet i Førdefjorden-sakenEftas overvåkingsorgan Esa kritiserer Norge for ikke å ha dokumentert tilstrekkelige grunner for å tillate forringelse av miljøet i Førdefjorden, i strid med vanndirektivet. Saken behandles også i Høyesterett. Esa mener unntakene Norge har benyttet i Førdefjorden og Repparfjorden ikke er berettiget.

Read more »

Åpner om livet med mannlig kjæresteMøtte sin 14 år yngre utkårede på jobb. Nå skal de snart gifte seg.

Read more »