Sandvik deltok på Shangri-La Dialogue: Norge må ta større ansvar i sikkerhetspolitikken

Forsvarsminister Tore O. Sandvik var første norske forsvarsminister som deltok på Shangri-La Dialogue i Singapore. Han understreker at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet og at USA fokuserer mer på Stillehavet. Sandvik pekte også på ny dynamikk i Arktis og Kinas økende interesse for regionen.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik deltok i helgen på forsvars- og sikkerhetskonferansen Shangri-La Dialogue i Singapore. Han er første norske forsvarsminister som deltar på den årlige konferansen.

Det er det flere grunner til, mener han. - Det er en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Situasjonen er satt på spissen i Europa fordi Russlands aggresjonskrig har medført at vi må ruste opp. Europa må ta større ansvar.

USA har gitt klar beskjed om at Europa må ta det ansvaret, sier han til NTB. Han sier Europa må engasjere seg mer i Stillehavet, i en tid hvor Kina blir stadig sterkere. - De viser stadig mer offensive tendenser både i Sør-Kinahavet, men også overfor Taiwan. Og så har du Hormuz-krisen på toppen av dette.

Åpne leder, streder og fri ferdsel har blitt mer synlig og viktig. Også Sandvik holdt et innlegg, hvor han trakk fram at det er en ny dynamikk i Arktis. - Polisen smelter og trekker seg tilbake. Det er ikke slik at det er fritt leide, men det blir stadig mer farbart på lang sikt.

Kina, som er en nærarktisk nasjon, har meldt seg på. De bygger isbrytere, også atomdrevne isbrytere, og de viser interesse for Arktis, sier han. Han mener situasjonen i Hormuzstredet viser en sårbarhet som også rammer Norge. - Det er 5000 kilometer kortere å seile fra Shanghai til Rotterdam om du seiler Nordøstpassasjen enn gjennom Suezkanalen, gitt at den er trygg, åpen og fri for ferdsel.

Kina viser strategiske interesser i dette området. Det påvirker Arktis. Det påvirker dermed også norsk sikkerhet og interesseområde, og det påvirker selvsagt også Natos interesseområde. Sandvik understreker at Norge, som alliert av USA og medlem av NATO, må forstå den amerikanske fokuseringen på Stillehavet samtidig som europeiske land må ta et større ansvar for egen sikkerhet.

Han forteller at han traff USAs forsvarsminister Pete Hegseth på konferansen, og at Hegseth ba allierte i Asia om å øke forsvarsutgiftene. - I talen hans i fjor var han vel noe skarpere i tonen overfor Kina. Nå bar den sikkert mer preg av at de er mellom to toppmøter med Kina, sier Sandvik.

Han vurderer at tonen fra USA var mildere, men legger til at det er viktig for Norge å fokusere på at Europa må ta større ansvar og at USA er strukket mot Stillehavet. Derfor er det Norges oppgave å holde engasjementet i Europa oppe ved å vise europeisk ansvarlighet.

Konferansen Shangri-La Dialogue er et viktig forum for sikkerhetspolitisk dialog i Asia, og Sandviks deltakelse markerer et nytt kapittel i norsk deltakelse i globale sikkerheitsdiskurs. departementet vurderer deltakelsen som et signal om at Norge ønsker å spille en mer aktiv rolle i internasjonale sikkerhetsspørsmål, særlig i lys av de økende spenningene i Stillehavet og Arktis. Denne utviklingen innebærer at norsk sikkerhetspolitikk må balansere mellom europeisk solidaritet og transatlantiske forpliktelser, samtidig som vi må forberede oss på en mer kompleks og usikker geopolitisk situasjon.

Kinas voksende militære styrke og ambisjoner i Arktis og Stillehavet, kombinert med Russlands aggresjon i Europa, stiller nye krav til norsk eller norske evne til å møte utfordringene i nordområdene og i euro-atlantisk samarbeid. Sandviks tale understreket Norges forpliktelse til å styrke Natos kollektive forsvar og bidra til å opprettholde åpen og fri søvelse i vitale havner og havstrøk, slik som Nordøstpassasjen og Hormuzstredet.

Han varslet også at Norge vil øke sitt engasjement i NATO- og FN-operasjoner og i regionalt samarbeid i Arktis for å møte de nye truslene. Den første norske deltakelsen på Shangri-La Dialogue er en reaksjon på at sikkerhetssituasjonen i Europa har endret seg radikalt siden Russlands invasjon av Ukraine, og at USA i større grad fokuserer på Stillehavet og Kina.

Norge må derfor ta et større ansvar for egen sikkerhet og for Europas, samtidig som vi styrker bondene med våre allierte i Asia og Stillehavet. Det er en balansegang som krever both økt forsvarsevne og mer diplomati. Dette inngår i en bredere revurdering av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk hvor Arktis, Stillehavet og Øst-Europa er tre viktige geografiske fokusområder som henger sammen.

Sandviks deltakelse i Singapore sendte også et signal til Kina om at Norge er oppmerksom på Kinas militær-økonomiske økning og dens implikasjoner for den åpne og liberale verdensordnen. Norge er et åpent samfunn og økonomisk avhengig av fri ferdsel på havet, så vi har et intresse av at havnene og handelsrutene forblir åpne og trygge.

Konferansen i Singapore var også en anledning til å bygge relasjoner til land i Asia som er spesielt utsatt for Kinas press, som Vietnam, Philippines og Japan. Norge kan spille en rolle som en pålitelig mellommann mellom Europa og Asia i sikkerhetsspørsmål. Alt i alt understreker Sandviks deltakelse på Shangri-La Dialogue at norsk sikkerhetspolitikk ikke lenger bare er europeisk eller atlantisk, men også asiatisk og global.

Det er en utvikling som vil fortsette å forme norsk forsvar og utenrikspolitikk i årene fremover. Kinas Arktiske strategi, Russlands krigføring i Ukraine og den amerikanske fokuseringen på Stillehavet danner sammen en geopolitisk storm som Norge må navigere i. Med sin geografiske posisjon i nord og som en maritim nasjon har Norge både en strategisk interesse og en plikt til å delta i intern





