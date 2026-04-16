Sanna Sarromaa: Kongefamilien lever i et gyllent bur – Norge vil aldri bli republikk

Samfunnsdebattant Sanna Sarromaa kritiserer det norske kongehuset som en antidemokratisk institusjon, men tror nordmenn er for glade i monarkiet til å bli en republikk. Hun sammenligner det kongelige livet med et gyllent bur med begrenset frihet. Nyhetsbildet inkluderer også kritikk av fransk snusforbud og advarsler om globale trusler.

Den finsk-norske samfunnsdebattanten Sanna Sarromaa retter kraftig kritikk mot det norske kongehuset som institusjon. Hun beskriver monarkiet som et gyllent bur med begrenset personlig frihet for de kongelige, hvor de ikke kan mene noe politisk offentlig og mangler ytringsfrihet til tross for materiell luksus. Kritikken hennes rettes mot selve institusjonen, ikke personene i kongefamilien.

Sarromaa mener at et monarki er antidemokratisk ettersom posisjonene arves og at nordmenn er for glad i kongefamilien til å bli en republikk, til tross for at en overgang til republikk teoretisk sett er mulig gjennom konstitusjonelle endringer. Hun understreker at de kongelige utfører sine posisjoner etter beste evne, men at selve institusjonen må avskaffes, og at det finnes nok underholdning i form av realityserier.

Tidligere i nyhetsbildet har også et forbud mot snus i Frankrike fått kritikk fra Sverige, da det bryter med den frie bevegelsen i Europa, og en advarsel om at den symbolske dommedagsklokka står nærmere midnatt enn noen gang, med eksperter som advarer om globale trusler. Nye EU-regler gir også mulighet for strengere straffer for lovbrudd, med opptil fem års fengsel og betydelige bøter





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sanna Sarromaa Kongehuset Monarki Republikk Samfunnsdebatt

United States Latest News, United States Headlines

