Sannheten om nordmenns økonomi: Er vi egentlig fattigere?

En ny SSB-rapport nyanserer bildet av dyrtiden. Selv om mange nordmenn føler at rådene har blitt dårligere, viser tallene at realinntekten for de fleste har holdt seg god de siste fem årene.

Oppfatningen om at den jevne nordmann har fått betraktelig dårligere økonomi de siste årene, står sterkt i samfunnsdebatten. Mange føler på en økonomisk klemme, preget av høye matvarepriser og en generell følelse av at kronene ikke strekker til som før. Men ifølge en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), tegnes det et mer nyansert og positivt bilde enn det den subjektive følelsen skulle tilsi.

Forskerne bak rapporten har analysert utviklingen i husholdningenes økonomi de siste fem årene, og konklusjonen er at realinntekten for mange faktisk har økt, til tross for at vi har lagt bak oss en periode med uvanlig høy inflasjon. Forskerne ved SSB peker på et tydelig gap mellom objektive økonomiske indikatorer og folks egen oppfatning av situasjonen. En viktig forklaring på dette avviket er knyttet til boligeiere. Selv om mange boligeiere gir uttrykk for at de har fått dårligere råd, peker forskerne på at dette ofte henger sammen med de økte renteutgiftene. Det mange imidlertid ser ut til å overse, er den såkalte inflasjonsgevinsten på gjelden. Når inntekten stiger i takt med prisveksten over tid, blir verdien av et fast boliglån i praksis mindre. Et lån på to millioner kroner representerer en vesentlig mindre belastning for en husholdning i dag enn for fem år siden, forutsatt at lønnsveksten har holdt tritt. Likevel er det menneskelig psykologi at vi fokuserer sterkt på de synlige kostnadene, som prisen på en liter melk eller drivstoff ved pumpa, fremfor de mer skjulte fordelene ved inflasjon på langsiktig gjeld. Begrepet dyrtid har preget mediebildet etter 2021, men SSB-rapporten maner til en mer balansert vurdering av situasjonen. Når forskerne sammenligner dagens situasjon med historiske perioder som med rette kan kalles dyrtid, fremstår inflasjonen vi har opplevd som relativt moderat og kortvarig. Likevel er usikkerheten fremdeles til stede i befolkningen, spesielt knyttet til den geopolitiske situasjonen i Midtøsten. Konflikter i nærheten av Hormuzstredet skaper frykt for forsyningsavbrudd og energikrise, noe som gir assosiasjoner til de økonomiske utfordringene man sto overfor på 1970-tallet. Rapporten understreker at dersom spenningene eskalerer eller vedvarer over lang tid, kan det øke risikoen for en reell økonomisk nedgangstid. Det er derfor en kombinasjon av psykologiske faktorer, faktiske renteendringer og global usikkerhet som preger nordmenns økonomiske selvbilde, selv om de objektive tallene viser en mer robust utvikling enn det mange frykter i hverdagen





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SSB Økonomi Inflasjon Dyrtid Rente

United States Latest News, United States Headlines

