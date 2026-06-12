Sardinia: Strender forbudt parasoller for personer mellom 10 og 65 år

CNN melder at en av Sardinias mest populære strender har forbudt parasoller for personer mellom 10 og 65 år for sikkerhetsmessige årsaker. Bakgrunnen skal være brannen i området i juli i fjor, som førte til at turistene måtte evakueres via båt fordi det var vanskelig å komme seg frem på grunn av alle parasollene på stranden. Det har gjort at det nå har blitt tatt grep.

En av Sardinia s mest populære strender har forbudt parasoller for personer mellom 10 og 65 år grunnet fare for sikkerhet ved en eventuell nødssituasjon. Bakgrunnen skal være brannen i området i juli i fjor, som førte til at turistene måtte evakueres via båt fordi det var vanskelig å komme seg fram på grunn av alle parasollene på stranden.

Det har gjort at det nå har blitt tatt grep. ReaksjonerDersom en familie med barn under ti år skal tilbringe en dag på Punta Molentis Beach kan de ta med én parasoll. Personer mellom 10 og 65 år uten barn derimot, har ikke mulighet til å ta med parasoll. Forbudet har skapt sterke reaksjoner og mange påpeker hvor skadelig solen kan være.

Les også: Friidrettsutøver (25) døde på familieferie Fantastisk, en fin dag på stranden og 20 timer på akuttmottaket for brannskader etterpå, kommenterte en person på innlegget der forbudet ble introdusert. Forsvarer avgjørelsenEn talsperson for Villasimius kommune har uttalt seg til CNN. Det er i hovedsak på grunn av brannen og vanskelighetene vi hadde med å evakuere stranden på grunn av det store antallet parasoller som var satt opp, at kommunen har innført denne regelen.

Han fortsatte: Dette er også et område hvor betalte strandfasiliteter er forbudt, noe som betyr at folk setter opp parasoller ved siden av hverandre, noe som blokkerer tilgang, forårsaker ulike farer og blokkerer utsikten over havet, noe som også førte til denne ordningen. Vil du se neste video? Trump raser: Forlater TV-intervju0:58 Hvilken valuta skal man betale i på sommerferie? Nora Wennberg Gløersen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet har et klart råd





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Sardinia Popular Beach Parasols Fire Evacuation Safety Beach Access Fire Risk Beach Facilities Fire Risk

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